Caburé: "Creo firmemente que dentro de cada ser existe el poder de la fuerza creadora"

José Vera, conocido como Caburé, es un sobreviviente dispuesto a quemar las naves y aprender a volar. Nació al norte de Argentina, precisamente en la capital de la provincia de Salta.

Después de estudiar en el secundario, la universidad, el trabajo de lunes a viernes, una buena novia, la casa, el perro, el casamiento, el auto y blah blah blah… despertó al ser ansioso por liberar un alma artística, con un fuerte eje central alrededor de la Música.

Trabajó como contador público nacional, secretariado computacional bilingüe y productor de seguros -hasta que falleció su madre- y decidió buscar su verdadero camino, descubrir su verdad y felicidad.

Cantautor que, a la hora de crear una canción, da rienda suelta a la creatividad para que con total libertad, pueda hacer uso de absolutamente cualquier influencia tanto musical, como poética.

Caburé reconoce que Mar del Plata le llega de diferentes formas. Es la ciudad a la que viajó su mamá cuando el colectivo que la llevaba impactó con un camión y por otro lado, las vacaciones con la primera impresión del mar, con sus lluvias características y parte de su tierna infancia.

Mientras presenta su disco llamado Todos somos Caburé, repite que lo único que tiene como certeza cada día, es el día de hoy, aceptando mi propuesta de dividir por letras su +Chance.

+ = Tu lado mas positivo: Mi lado más positivo es el que me dice todos los días que -se puede- y que -depende de mí-. Ese que me dice que -tengo el control de mi vida- y que -puedo hacer con ella absolutamente lo que yo quiera-, porque - yo Soy creador de mi destino-.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? Noviembre. Diciembre. Enero 2015 - 2016 . Tras comunicar a mis empleadores que tomaría un año de licencia, me interné en mi cueva a conversar conmigo mismo, a preguntar y responder todo lo que siempre quise saber. Entre tantas respuestas, la Música llevaría un lugar protagónico. Desde esos meses, aprendí a confiar en esa voz que desde los ocho años me susurraba -El camino es la Música, cantá-!!

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Hacia la libertad, la felicidad y el éxito.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Ya lo hice en 2008 cuando deje la carrera de CPN por la de la música. En 2011 cuando deje la música por trabajar y perseguir la moneda, y en 2016 cuando por primera vez elegí a conciencia. Y definitivamente, sin lugar a duda, lo volvería a hacer. Por que es de todos el error y en las manos de todos esta la capacidad para hacer de el un paso más cerca al…

N = ¿Nunca le dirías Sí a qué? Al engaño.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Creo firmemente que dentro de cada ser existe el poder de la fuerza creadora que dio vida, intento transitar cada instante de cada día, cercano y conectado con ella. Meditando un poco cada mañana, respirando antes de actuar, y rezando un poco en las noches, por que así me lo enseño la vieja…

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Hay muchos momentos del pasado, donde a conciencia me pude ver diciendo que ya es suficiente, y que ya aprendí lo importante de este viaje terrenal. Sin embargo, hoy tengo tanta conciencia y felicidad, que creo que podría volver un millón de veces más… Haciendo de todo, pero la próxima creo que sería ¿haciendo consciente el poder desde el principio, para aportar un granito de arena desde el principio?

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.