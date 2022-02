Fotomultas: "Quieren saturar la ciudad con este sistema y vamos a entrar en una trampa recaudatoria"

En el marco de una sesión extraordinaria pedida por la oposición, los 24 concejales trataron este lunes por primera vez de manera oficial el expediente del convenio de fotomultas que trajo controversias de antemano en el cuerpo deliberativo.

Uno de los pedidos de la oposición era que el expediente sea tratado en Educación, pero tras varias horas se determinó que volverá a comisiones de Movilidad Urbana, Hacienda y Legislación.

Y en este sentido, el edil de Crear Juntos, Alejandro Carrancio, expresó que en la reunión "hicimos mención de varias deficiencias que tiene ya desde lo formal porque el convenio en sí es desventajoso por donde se lo mire para el Municipio. Es con un privado que no se quiere dar a conocer, que tiene un equipamiento técnico con varias dificultades. Un convenio que comparativa con el que estaba antes, y que también tenía sus errores y no funcionó, es mucho peor. Quieren saturar la ciudad con este sistema y vamos a entrar en una trampa recaudatoria porque la saturación apuntaría a hacer muchas multas y de lo recaudado, el 76% queda fuera de las arcas municipales. No es conveniente para los contribuyentes".

"No hay pensadas campañas de seguridad vial ni programas y lo único que se piensa es en hacer multas y cobrarlas. No hay una lógica. Cabe aclarar que estoy de acuerdo, pero que sea pensado para mejorar el tránsito", fundamentó quien también es presidente de la Comisión de Hacienda.

A su vez, Carrancio remarcó que "no puede modificarse porque es un convenio que ya está firmado y que tenemos que convalidar o no. Pero de esta manera no estamos en condiciones de hacerlo. Después, cuando pase por comisiones y sesiones se verá".

"Si se rechaza, las cámaras que ya están instaladas, esperemos que no generar un gasto o una indemnización por parte del Municipio", advirtió.