Cierre del colegio Santa María del Buen Ayre: "Nos enteramos por los medios"

"Nos enteramos por los medios del cierre del establecimiento, ninguno de los dueños o sus representantes legales se comunicaron con nosotros", denunció Rosana Páez, directora de Nivel Inicial del Colegio Santa María del Buen Ayre, que cerró definitivamente sus puertas.

Además de ser trabajadora del lugar, Rosana es madre de un egresado de dicho colegio, sus emociones se mezclan como las de cualquier madre de los 200 chicos que asistían al Santa María del Buen Ayre, o como la frustración de los 60 docentes que allí trabajaban.

Es por esto, que para visibilizar el conflicto y convocar a toda la comunidad educativa del lugar en apoyo a los docentes, quienes denunciaron la falta de pago de casi tres meses de sueldo, se convoca para las 18 de este lunes un abrazo solidario en Alsina 2754

Consultada sobre el cierre del lugar, la directiva del lugar, dijo : "El día lunes pasado yo me enteré de todo porque una mamá me mandó un mensaje con una captura de pantalla y la información que circulaba en redes y medios de comunicación. Me resultaba raro porque nos habían convocado para trabajar el lunes 14, asumí que era un rumor como otras veces. Pero, automáticamente me llegaron más mensajes que confirmaban la noticia. Nos enteramos por los medios".

"Por otra parte, los representantes legales nunca me avisaron nada. Luego, nos enviaron un mensaje al personal docente y directivo, donde Juan Carlos Parra, nos agradece por todo pero que tenía que cerrar y nos dijo hasta siempre", comentó indignada la directora de Nivel Inicial.

Desde el cuerpo docente del lugar, denunciaron que "el último sueldo que percibimos fue el de noviembre, faltan diciembre, enero y los días de febrero además de parte del aguinaldo".

En cuanto a las autoridades legales y dueños, Rosana remarcó que "no contestan mails, ni llamadas, no tenemos garantía de nada, y veo poco creíble que nos abonen como corresponde".

Para concluir, señalaron que además del "resarcimiento económico", el abrazo solidario será para "demostrar el apoyo que tienen los docentes de todas las familias de los chicos y chicas que asistían al establecimiento".