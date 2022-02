La biografía que "libera" a María del Carmen Álvarez Argüelles

Llegó a nuestro país a los 13 años desde España junto a su abuelo, precisamente desde su amada Pontevedra, Galicia, luego de esto construiría un imperio hotelero y sería una de las mujeres hito de Mar del Plata y Argentina. Junto a su esposo y luego acompañada por su hija Claudia apostarían a un turismo de todo el año en la ciudad balnearia más importante de la costa Atlántica e inauguran el primer hotel cinco estrellas del interior del país.

El pasado 15 de febrero del corriente, María del Carmen Álvarez Argüelles, presentó a sus 88 años su biografía inédita denominada "Que no se pierda lo vivido", redactada por la escritora y poetisa Olga Ferrari. La presentación fue en uno de los salones del gran hotel y estuvieron presentes figuras importantes de la política y empresas. Carlos Balmaceda, actual secretario de Cultura de General Pueyrredon, fue quien moderó el encuentro. Además, de forma virtual, Carlos Rottemberg, Graciela Borges, Mirtha Legrand, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y Gustavo Santos, ex ministro de Turismo, le enviaron sus saludos.

Emocionada, María del Carmen, les comentó a los presentes que “hay momentos lindos y otros no tanto. Tengo mucha familia en Galicia. Galicia es Galicia. Vine en un barco con mi abuelo, quién me enseñó muchísimo y falleció aquí, pero siempre hay que seguir viviendo y adelante”.

Con su esposo, Manuel, alquilaron un primer hotel en Mar del Plata en 1954, y en 1958 adquirieron el Hotel Iruña. En 1994, con la muerte de Manuel Álvarez Argüelles, uno de los fundadores, su mujer, María del Carmen y su hija, Claudia, se hicieron cargo del negocio.

En 1990 el grupo salió por primera vez de Mar del Plata e inauguró un hotel en Neuquén. En 1995, tras cinco años de obras, la familia inaugura el hotel Costa Galana, hoy un ícono marplatense y el primer hotel cinco estrellas del interior del país. A inicios de 2000 puso un pie en Buenos Aires con el hotel Bel Air. Diez años después llegó Posadas y, entre este año y el anterior, la cadena desembarcó en Santa Rosa y Salta.

Con todo este recorrido, María del Carmen, tiene miles de historias e imágenes para recordar y compartir con la comunidad marplatense y del país. Es por esto, que lanzó un libro donde se realiza toda una recopilación con la historia de esta familia tan importante para la hotelería nacional y que pudo tener su sello en "La Feliz".

ESCRIBIR SOBRE LA EMPRESARIA, MADRE Y FUNDADORA DE UN NUEVO TURISMO

Por su parte la encarga de inmortalizar a María del Carmen en palabras, Olga, explicó que “estas palabras liberan a María del Carmen, con un montón de historia que tiene en su vida personal, que es ejemplar en todo momento. Formó una hermosa familia, ha buscado siempre beneficiar y ayudar a los niños en todo el momento. Piensa en los demás, me gustó mucho su personalidad. Pasamos mucho tiempo juntas, tardes muy buenas, tuve la oportunidad de acercarme a su familia. Formé, también, un vínculo con su hija, Claudia, que tiene una personalidad muy distinguida, ella me aceptó. Personalmente tenía miedo, no me conocía, podría haber sido otro escritor con más renombre, pienso que las palabras deben tener un caudal de sentimiento y desde ahí, desde ese sentimiento comencé a escribir”.

Por su parte, Álvarez Argüelles, resaltó que el Costa Galana “es un sueño, lo que había en un principio era un baldío, mi esposo lo vio y le gustó y comenzamos a construir. Este Hotel fue una maravilla”. Además, esta mujer que lucho y fue una empresaria bisagra en la historia de las mujeres tiene una parte social, de allí nació la Fundación del Hospital Materno Infantil (Fundami): “Cuando falleció mi esposo, le dije a mi hija voy a fundar una fundación para los niños y todos me apoyaron, para construir y hacer. Seguimos haciendo obras”.

Al respecto, su hija, Claudia expresó que “esto me genera alegría, emoción ya que es un día muy importante para mi madre. La idea fue de Carlos Rottemberg. Conozco las historias, pero que estén escritas y que se puedan compartir para mi es un orgullo hacia mis padres”.

“Mi madre siempre fue un faro enorme que iluminaba y muchas veces se convertía en un tractor que también empujaba, es una madre muy exigente, amorosa y presente, siempre me acompaño, solamente tengo palabras de admiración. Siempre con empatía, es una de las pocas personas que conozco que tiene tanta energía”, agregó.

“Siempre soñamos grande, lo primero que nos toca ahora es acomodarnos y hacer equilibrio luego de dos años de pandemia y tan duros. Este es un año de normalización, queremos cumplir los objetivos que quedaron pendientes que teníamos, para poder seguir creciendo en Argentina. Mi madre cumplió 88 años y me deseo es acompañarla y cuidarla como ella lo hizo con nosotros, los roles van cambiando y hay que adaptarse”, cerró Claudia, CEO de la empresa.

María del Carmen, una mujer fuerte, que supo sortear las adversidades de la vida y dar un quiebre a la posición de las mujeres en el mundo empresarial, abrió su vida a todos para que puedan conocerla y compartir los momentos que nunca más serán olvidados a través de la tinta.