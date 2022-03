Moda: una de las categorías más consumidas en Tik Tok

La red social, Tik Tok, desveló su informe de tendencias de 2022 en donde plasma lo que más le ha interesado a los usuarios de la plataforma durante el año pasado. Dentro del informe “Tik Tok What’s Next”, la plataforma destacó que una de las categorías más buscadas en el mundo ha sido la moda, registrando un crecimiento del 156 por ciento en visualizaciones de contenido durante el último año.

Dentro de las búsquedas de los usuarios de la plataforma en temas de moda se notó un particular interés por tres cosas: upcycling, DIY y lifehack. Estas tres temáticas destacan que los usuarios de Tik Tok están interesados en cómo renovar su vestuario de una manera más activa, responsable con el medio ambiente y asequible.

No son sólo los consumidores de este tipo de contenido los que han crecido, sino también los creadores. Durante el último año las creaciones de vídeos de moda crecieron en un 76 por ciento. Con base en esto, Tik Tok también está apostando por conectar marcas con consumidores a través de la plataforma, convirtiéndola en una de las redes sociales que están eligiendo para lanzamientos de nuevos productos y marcas. En cuanto a marcas de moda, firmas internacionales también están apostando por crear contenido especial para esta plataforma. Una de las más recientes es Off White, la cual anunció su llegada a la plataforma al iniciar la Semana de la Moda de París. Su debut en la red social lo realizó con un performance en vivo para presentar su colección "Off-White by Virgil Abloh", un trabajo que reconoce el legado de su fundador a unos meses de su fallecimiento.

De acuerdo con el reporte de la plataforma, el 73 por ciento de las personas sienten una conexión más profunda con las marcas con las que interactúan en Tik Tok y el 67 por ciento dice que Tik Tok los inspiró a comprar, incluso cuando no estaban buscando hacerlo. Como el siguiente paso para esta estrategia, el año pasado se lanzó Tik Tok Shopping, que consiste en un conjunto de herramientas de comercio electrónico que convierte los videos grabados y en vivo en entretenimiento que se puede comprar. Esto con el objetivo de que las marcas, los comerciantes y los creadores se inserten en lo que la plataforma llama “Community Commerce”: construir una experiencia de compra nativa, comercializar sus productos y gestionar su negocio de comercio electrónico directamente en Tik Tok.

Mariana Lunaz Lemmi

Googlearte - Marketing Digital y Redes Sociales

Integrante de CIMMAR

Instagram: @marianalunazlemmi