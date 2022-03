Caso El Durazno: prohíben salir del país a los tres imputados

La Cámara de Apelaciones decidió que los tres imputados por el supuesto caso de abuso sexual en el Camping "El Durazno" no puedan salir del país y deban fijar su domicilio. Este medio, dialogó con una de las defensas, Martin Bernat y le consultó al respecto.

“Hubo un veredicto de no culpabilidad, se los declaró absueltos. Casación dio la nulidad del juicio yendo en contra de un montón de principios y jurisprudencia. Desde la defensa, interponemos recursos de corte, es decir que la decisión no está firme, la de Casación. En el medio la fiscalía y el damnificado solicitan que se impongan como medidas, la prohibición de la salida del país y fijar domicilio por parte de los chicos que no serían imputados”, explicó Bernat a El Marplatense.

“Ahora la Cámara de Apelación dijo que como es una mínima restricción de libertad, se impongan, lo cual es muy llamativo porque es un veredicto por juicio por jurado y aunque las resoluciones no están firmes se aplicarán igual”, agregó.

Lucas Pitmann, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba fueron acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar, durante los festejos de Año Nuevo de 2019.