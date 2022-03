Uber en Mar del Plata: "El Municipio no tiene las facultades para identificar estos servicios"

Luego de que el bloque de concejales de la Coalición Cívica presentara un proyecto de ordenanza para crear el "Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales" en el ámbito del Partido de General Pueyrredon “los taxis nos declaramos en estado de alerta”, declaró a la prensa el referente de taxistas, Donato Cirone.

“Vemos como oportunista a la concejal, Angélica González presentó un proyecto de ordenanza donde se permita a las aplicaciones ideales y piratas que devoran los trabajos de los servicios regulados en el mundo. Sabemos que esa misma concejal en el año 2019, cuando sancionó la ordenanza, ella votó en contra”, agregó.

Asimismo, señaló que harán “respetar la ordenanza y que no se haga ninguna modificación. No hace falta otro servicio, estamos en un plan de lucha, vamos a defender el trabajo de los servicios regulados. Sabemos que ellos no vienen a traer una solución, estas multinacionales vienen a hacer negocios al país, destruyen los servicios regulados y precarizan a los trabajadores”.

Respecto al control de estas aplicaciones mencionó que “el Municipio no tiene facultades para controlar un servicio de vehículos que están bien identificados, no van a poder controlar a servicios que no sabemos quiénes son y además son difíciles de identificar, el argumento no tiene fundamentos”.