Iván Ramírez: "La vida me fue ayudando mucho para lograr y conseguir todo lo que quería"

Iván Ramírez es actor, humorista e imitador, tiene 23 años y nació en Lomas de Zamora. Padre camionero y madre ama de casa, se inició en el mundo del espectáculo gracias a la insistencia de sus amigos del Instituto San Francisco Javier, para que copiara la voz de Shakira en una fiesta de la primavera.

Imitador de voces, de estética y de personalidades, personificó a artistas como Guillermo Francella, Aníbal Pachano, Mauricio Macri, Lizy Tagliani, Lionel Messi, Susana Giménez, Nacha Guevara, Alex Caniggia, Diego Maradona, Ricardo Fort, Susana Giménez y el presidente Alberto Fernández. También a dibujitos animados como Homero Simpson, Coraje, el perro Cobarde, Barney y Mickey Mouse, entre muchos otros.

Iván también es influencer creador de su propio contenido en redes que suman views y replicas en cada una de ellas, dando vida a varios personajes con sus latiguillos y gestos que divierten a miles de seguidores en Youtube, Instagram y Tik Tok.

"Todos se llevan de Mar del Plata un recuerdo, algún adornito, pero yo me llevo un recuerdo imborrable, el cariño de la gente"repite insistentemente sobre su destacada participación en la obra Fátima es Camaleónica de Fátima Florez en el Teatro Roxy.

Con mucha predisposición y un carisma especial pasó por La 100 MdP / Pinamar y aceptó mi propuesta de dividir por letras su +Chance:

+ = Tu lado mas positivo? Mi lado más positivo es la buena energía para hacer todo. Soy de los que te acompañan a todos lados, soy buen compañero para segundearte en lo que sea.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? De chico, alrededor de los 7 años. Quería ser el payaso de la familia y llamar su atención. Trataba de imitar a algunos vecinos. Siempre se reían. Ahí descubrí que tenía ese don de hacer reír a los demás.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Voy a cumplir mis sueños, como siempre lo hice. Voy a esos lugares donde proyecté toda mi vida lo que quería hacer. Trabajando, luchando y con paciencia se puede lograr todo eso y más.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Si! pero… en un futuro. Siempre uno tiene ese miedo y piensa: ¿en algún momento me voy a aburrir de esto? ¿Qué voy a hacer de mi vida cuando ya no me divierta más hacer lo que hago? Creo que en ese momento tomaré la decisión de tomar otro camino. Pero bueno eso no lo sé, es una duda que uno se plantea pero sin respuesta.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? Nunca le diría Si a todo lo que tenga que ver con lastimar a una persona. Me considero buen novio, amigo, hijo, hermano. Nunca le fallé a nadie. Me importan mucho las personas que están en mi vida y jamás las lastimaría.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Hago algo que antes no hacía: me tomo momentos para pensar, recapacitar, hablar, agradecer, y ser consciente de las cosas que hago y de las decisiones que tomo. Antes no lo hacía por que vivía a mil por hora. Ahora me di cuenta que la vida me fue ayudando mucho para lograr y conseguir todo lo que quería. Por eso trato de tomarme un rato para poder entender muchas cosas y saber dónde estoy parado.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? En esta vida el arte me salvó. Me costaría mucho despegarme con todo lo relacionado a la pintura, el maquillaje, la actuación, el canto… pero quizás me gustaría volver en otra vida para ser profesor de alguna materia. Fue una asignatura pendiente que me quedó y no descarto la posibilidad de hacerlo en otra vida.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.