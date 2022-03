El Ejecutivo propuso aumentar el boleto de colectivos a $74.38

Con la presencia del secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, la comisión de Movilidad Urbana trató el estudio de costos de la tarifa plana del transporte público de pasajeros para General Pueyrredon y volvió a pedir un aumento en los subsidios.

En el informe que entregó el Ejecutivo, se detalló que la tarifa da $91,87, lo que representa un incremento del 53,37%, muy similar al solicitado por la CAMETAP (Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros), que semanas atrás había pedido que la tarifa pase a valer $91,96.

Este lunes, a Bonifatti lo acompañaron en la comisión, el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, y el director de Transporte, Federico Chioli.

"Venimos de una tarifa, calculada en abril del 2021, tiene ya 11 meses y medio de pandemia, y se ve cómo ha sido la demanda de los pasajeros del transporte público de pasajeros, en el informe que tienen ustedes", dijo Dante Galván en el inicio de su alocución.

El funcionario detalló que dentro del índice que permite dar con el cálculo (conocido como IPK, que contempla el kilometraje) se pudo establecer que "el IPK antes de la pandemia era del 2,48% cayó a 1,66% y si se adopta el período, da 1,935 el IPK medio. Hay días laborales donde la demanda es del 65%, pero a lo largo de todo el período es solamente del 45%, lo que dice que estamos en la mitad de la demanda de lo habitual".

Para Galván, "es clara la merma de rendimiento, en términos comparativos con respecto a antes de la pandemia. Hay un costo kilométrico de $249, 71 de ellos son asumidos por subsidios, entonces la tarifa plana da $177.78 dividido por el IPK, lo que da los $91.87, un cálculo que se llega desde SUBE, los subsidios y, lógicamente, las fuentes que hemos tenido adoptadas".

Tras ello, surgieron las dudas que fueron evacuadas por el secretario de gobierno, Santiago Bonifatti, tras las preguntas de rigor de los concejales de la comisión.

"La ASPO, la cuarentena, nos obligó a quedarnos en nuestras casas, entonces hubo caída de pasajeros. Pero, luego, logró tener una recuperación, pero luego hubo otra caída. Siempre la oferta de colectivos fue superior a la demanda. No dudo que haya quejas, sin dudas. Pero la solución no es modificar la oferta", dijo Bonifatti, quien volvió a la carga en la idea de poner en escena el SITU, pliego que no prosperó el año pasado.

"Esperemos poder tener puntos de coincidencia, a diferencia del año pasado, para construir un mejor servicio para General Pueyrredon", agregó el funcionario de Montenegro.

Con respecto a los subsidios, el Ejecutivo planteó que "podríamos tener un costo más bajo", y claramente "hay un proceso inflacionario que afecta al boleto". "Pero, debería aumentar en un 500% los subsidios", aclaró.

"Hay decisiones que no son simpáticas, pero esto es lo que tenemos antes de poder tener un nuevo Pliego", reforzó Bonifatti y dijo que el aumento en este caso debería ser ajustado "a la inflación del transporte según el INDEC, que es del 24.1%".

Marina Santoro cuestionó el argumento del Ejecutivo local, "porque no podemos cargar todo a los vecinos, las tasas y el aumento de la tarifa del agua" y puntualizó que el gobierno de Montenegro "siempre patea la pelota afuera", dijo enérgicamente.

"La tarifa técnica nadie la esconde, simplemente incorporamos todos los datos que nos da la tarjeta SUBE, sumamos los insumos, la restamos los subsidios y enviamos todo ello al HCD, ya que una Ordenanza municipal es la que nos rige", aclaró Bonifatti.

"Si uno pide un aumento no se está en contra del usuario. No se trasladan todos los costos, solo el índice de inflación hasta diciembre de 2021. Para nadie es fácil esto, pero son las circunstancias con las que nos toca lidiar. Quizás sin pandemia, estaríamos mucho mejor. Y si el gobierno Nacional mejora los subsidios, el boleto tendría otro costo", dijo Bonifatti, quien volvió a hablar de una "discriminación hacia el Interior".

Desde Acción Marplatense lamentaron la situación de país, pidieron que "no haya inflación" y que "haya equidad en los subsidios", y en ese sentido "el cálculo de la tarifa no es caprichoso", dijo Horacio Taccone.

A su turno, el ex presidente de la comisión, Agustín Neme, recalcó que "hablar de un reajuste de la tarifa no es grato", pero "los estudios técnicos reflejan un valor que es real" y que "se sustentan en los costos y sus variables".

Acción Marplatense consideró, luego, ya sin los funcionarios del Ejecutivo en la sala, que "no nos parece serio que se vote ahora", adelantando su posición en la votación, confirmando su retirada del recinto.

La moción de Neme para aprobar el Expediente sobre un valor que surge del dato del INDEC de la inflación 24,18% arroja un valor de $74.38 tuvo respaldo por mayoría y así, el giro a Legislación.