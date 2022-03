Malvinas Argentinas, un barrio que se levanta ante la inseguridad

Son casi las 12 del mediodía del jueves de 17 de marzo, Juana vuelve de hacer las compras cuando un joven desciende de una moto y brutalmente la ataca para robarle la cartera. Las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de un vecino demuestran la inseguridad que viven día a día en el Barrio Malvinas Argentinas.

"Llego a casa, primera vuelta de la llave, a la segunda me empujaron, hubo patadas y muchos golpes. Hice la denuncia, no pasa nada. Esto no da para más. Los gobernantes no han hecho nunca nada para la seguridad de la gente y mucho más para las personas mayores", aseveró Juana, víctima del robo.

"Yo tengo 78 años, mi esposo ahora cumple 90 años y soy yo la que hago mandados. No podés salir a mitad de mañana, al mediodía, a la hora que sea porque están dando vueltas para agarrar su presa", afirmó con indignación.

Las imágenes trascendieron a nivel nacional y reflejan la realidad de muchos barrios marplatenses. "Esto es una modalidad que se viene dando hace rato, no solamente en Malvinas Argentinas, creo que esto a nivel ciudad y a nivel país, lo vemos permanente por la tele", comentó Martín Ciarnello, Presidente de la sociedad de Fomento del Barrio Malvinas Argentinas en diálogo con el programa Antes de que sea tarde de Radio Mitre Mar del Plata.

"Estamos en contacto con muchos vecinos, le dimos apoyo a Juana. No hay horario para esto, la modalidad es siempre la misma, pasan y cuando agarrar o ven una persona adulta como Juana que tienen poco poder de defensa, la atacan", denunció.

Debido a la pandemia, la sociedad de fomento del barrio redujo su actividad a tal punto de perder contacto con las preocupaciones de los vecinos. "Malvinas Argentinas venía desde la sociedad de fomento con cero respuestas, estuvo casi 3 años cerrada, nosotros conformamos una nueva comisión, nos hicimos cargo de la sociedad de fomento y estamos trabajando para abrir las puertas la primera quincena de abril. Vamos a empezar a tratar todos estos temas", contó Ciarnello.

Sobre las medidas que decidieron tomar al respecto, dijo que "cuando vimos el video tomamos cartas en el asunto, junto con la comisión que integramos Malvinas Argentinas, se habló con gente de Secretaría de Seguridad y pactamos una reunión para dentro de unos días junto con el comisario de la 6ta".

"Vamos a tener una primera reunión formal con ellos, de presentación para contarles lo que pasa en Malvinas Argentinas y ver si podemos buscar la forma de generar o reforzar el patrullaje. No es que no andan, ellos se ven, pero la verdad que a veces no alcanza", afirmó.

Por último agregó: "Este tema lo vamos a tratar en la próxima reunión y vamos a tratar de generar reuniones periódicas para hacernos cargo de este asunto o tratar de buscar una solución en horas pico de generar un poco más de patrullaje. Nos abrimos al diálogo con ellos y que sepan que la sociedad de fomento Malvinas Argentinas está de nuevo, va a empezar a funcionar y se va a hacer cargo o por lo menos va a empezar a hacerle frente a todos estos problemas".