Mini Copa TNT Sports: Vélez y San Lorenzo jugarán la final

La segunda jornada de la Mini Copa TNT Sports que se disputa en Mar del Plata entregó la derrota de Aldosivi, un nuevo triunfo de Vélez y de Huracán, y la goleada de River. Por la tarde continuará la acción que dejará el ordenamiento de equipos para la instancia final de este domingo que ya tiene equipos confirmados: Vélez Sarsfield y San Lorenzo.

Este sábado, bajo una persistente llovizna, los partidos tuvieron la entrega de los pibes y las alternativas se siguieron desde las distintas plataformas que TNT Sports tiene más allá de la televisación en directo para Sudamérica.

Nace una nueva generación de festejos de goles ⚽😍 ¡Mirá los tres festejos que metieron los pibes de River!#MinicopaTNTSports #ElFútbolEsUnJuego pic.twitter.com/tAcLyTXqYu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 26, 2022

A primer turno, Vélez Sarsfield superó a Independiente 3 a 0, luego Aldosivi perdió 3 a 0 ante San Lorenzo, en tanto que Huracán venció 2 a 1 a Talleres de Córdoba. Por último, en la jornada matinal, River Plate goleó 5 a 2 a Racing.

Por la tarde se espera el desarrollo de la tercera fecha que dejará acomodado el orden de partidos para mañana donde estarán en juego no solo la final, sobre las 17 sino además, el tercer, quinto y séptimo puesto final. De hecho, los resultados registrados hasta aquí ya dejan a Vélez y a San Lorenzo en la final del certamen.

Sábado 26 de marzo

• 16.00 Independiente vs. Huracán Grupo B

• 17.00 Vélez vs. Talleres Grupo B

• 18.00 Racing vs. San Lorenzo Grupo A

• 19.00 River vs. Aldosivi Grupo A

Domingo 27 de marzo

• 14.00 h – 7° Puesto: 4° Grupo A vs. 4° Grupo B

• 15.00 h – 5° Puesto: 3° Grupo A vs. 3° Grupo B

• 16.00 h – 3° Puesto: 2° Grupo A vs. 2° Grupo B

• 17.00 h – Final: 1° Grupo A vs. 1° Grupo B

• 17.00 h – Premiación