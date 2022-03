Vélez ya aseguró el primer lugar en su grupo en la Mini Copa TNT Sports

Con su triunfo ante Independiente, Vélez Sarsfield se aseguró un lugar en la definición de la Mini Copa TNT Sports, que se disputa en Mar del Plata, con la organización de WAM junto a la cadena internacional.

A primer turno, este sábado, el equipo de Liniers superó a Independiente y de esta manera, con el éxito de la jornada inaugural ante Huracán, se metió bien arriba y esperará confirmarlo todo por la tarde cuando se mida contra Talleres que perdió ante Huracán este sábado 2 a 1.

¡RESPETAN LA TRADICIÓN! ❤️ Los chicos que representan a Independiente en la #MiniCopaTNTSports hicieron el tradicional saludo antes de su duelo frente a Vélez, demostrando que #ElFútbolEsUnJuego ⚽🏆😍 pic.twitter.com/j6pm5ZfsvI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 26, 2022

Sábado 26 de marzo

• 11.00 Aldosivi vs. San Lorenzo

• 12.00 River vs. Racing

• 16.00 Independiente vs. Huracán

• 17.00 Vélez vs. Talleres

• 18.00 Racing vs. San Lorenzo

• 19.00 River vs. Aldosivi

Domingo 27 de marzo

• 14.00 h – 7° Puesto: 4° Grupo A vs. 4° Grupo B

• 15.00 h – 5° Puesto: 3° Grupo A vs. 3° Grupo B

• 16.00 h – 3° Puesto: 2° Grupo A vs. 2° Grupo B

• 17.00 h – Final: 1° Grupo A vs. 1° Grupo B

• 17.00 h – Premiación