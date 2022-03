Boleto: proponen delegar facultades a Montenegro y le piden que gestione más subsidios

El tratamiento de aumento de la tarifa plana de colectivos tuvo en la comisión de legislación un tratamiento especial y, al cabo, se aprobó delegar facultades al intendente Guillermo Montenegro al que le pidieron "gestionar más subsidios para la ciudad", en una presentación realizada por Acción Marplatense, en una moción que ya había comunicado antes de que comience -con mucha demora- la reunión.

De ese modo, con la aprobación y al convertirse en un nuevo Expediente, tiene que ser tratado por la comisión de Movilidad Urbana (quedó descartado el proyecto original) y de esa manera este martes se reunirá, en un día no habitual, la mencionada comisión para que tenga despacho y pueda llegar a la sesión del jueves.

El debate comenzó con la palabra del oficialista Agustín Neme: "el sistema de transporte en nuestra ciudad viene con complicaciones porque la coyuntura de país hace que se haya caído la demanda en un 95%, por la pandemia, y si observamos el informe de Movilidad Urbana, luego de dos años, la recuperación es del 70%, lo que dice que aún el sistema todavía no logró recuperarse", aclaró el concejal Neme.

El edil oficialista señaló que "el desequilibrio hace que con el aumento del dólar, de los insumos y un tercer elemento, que es discutido y lo seguimos trabajando, que es la disparidad de los subsidios, con respecto a las grandes ciudades del interior. El intendente Montenegro hizo gestiones con otros jefes comunales para poder revertirlo. Y no hay que caer a este gobierno Nacional sino que para atrás también se han observado esa disparidad".

Neme, ex titular de la comisión de Movilidad Urbana, sostuvo que "en el medio están los vecinos y los usuarios del transporte público" y que "si logramos poder mejorar esto", serán ellos "los beneficiados", sentenció.

"Entendemos que es necesaria un ajuste en la tarifa, teniendo en cuenta todo lo que enumeramos recién", reflejó luego.

A su turno, Horacio Taccone señaló que "Acción Marplatense no está de acuerdo con el informe que elaboró la subsecretaría de Movilidad Urbana, y nos preocupa que el Ejecutivo realice un estudio de costos que no condice con las cosas que pasan en la realidad y se lo dijimos al secretario de Gobierno oportunamente".

Taccone reiteró su concepto de no acompañar el tratamiento "como lo hicimos en la comisión de Movilidad Urbana", recordó el edil. "No me resisto a vivir en una ciudad que pague el boleto más caro con respecto a otras", remarcó.

"Además de manifestar de no avalar el informe del estudio de costos, vamos a presentar un despacho para que tengamos equidad en los subsidios. Es decir, son facultades condicionadas al Intendente para que, cuando termine esas gestiones, piense en un valor del boleto", agregó. Lo de AM fue un despacho y lo dejó a consideración de la comisión.

Desde el Frente de Todos marcaron una posición negativa a la propuesta de Neme y coincidieron con Taccone "en que debería haber más equidad en los subsidios".

"Neme habló de que Montenegro hizo gestiones para mejorar los subsidios y ya hemos dicho que esas reuniones queremos que se realicen con su amigo, el jefe de Gobierno porteño, porque la mayor inequidad existe con CABA. Y sabemos de la voluntad política del presidente Alberto Fernández, expresada en el presupuesto Nacional, lo que significan $28 mil millones que no tuvo acompañamiento en el Congreso por el gobierno de Cambiemos que gobierna en Mar del Plata", dijo Vito Amalfitano.