Fotomultas: "Tiene que ser mediante un llamado a licitación pública"

En el marco del tratamiento en el HCD respecto al expediente de las fotomultas, el concejal por Acción Marplatense, Horacio Taccone, dialogó con El Marplatense.

“No estamos de acuerdo con este expediente. Lo votaremos de forma negativa en la Comisión de Movilidad y cuando se disponga a votación lo volveremos a hacer. Estamos seguros que esto tiene que ser llamando mediante una licitación pública, tampoco nos convence la idea de que una Universidad venga decirle al Municipio de qué forma tenemos que hacer un plan de seguridad vial”, declaró el concejal.

Asimismo, remarcó que “Acción Marplatense considera que esto tiene que ser mediante una licitación pública. Estaría bueno que el Concejo envíe un pliego para que podamos hacer los aportes necesarios. Hay que convocar a todas las empresas del país y no a una en particular. De esta forma se puede encontrar que es lo más beneficioso para los marplatenses”.

“El motivo por el cuál se decidió que vuelva a comisión porque el Ejecutivo plantea que los informes solicitados no estaban agregados al expediente, si piden eso y quieren tenerlos no me parece que esté de más. Igualmente, esto no nos hará cambiar de opinión, nuestra postura es clara”, explicó.

Con respecto al aumento del boleto expresó que “propusimos ponerle facultades condicionadas al Ejecutivo par que pueda administrar esta lamentable situación inflacionaria que vive el país, en virtud de esto le reiteramos que haga las gestiones pertinentes. Es una locura que paguemos el boleto más de tres veces que lo hace un habitante del AMBA. Hay que fijar la tarifa pensando en los bolsillos de los marplatenses”.