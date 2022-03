Fotomultas: el polémico Expediente quedó en comisión

Por Marcelo Marcel

El Expediente de las Fotomultas, puesto en el Orden del día en el deliberativo local, quedó en comisión luego de que no llegaran los informes solicitados al Ejecutivo local.

Así, este lunes, en la comisión de Legislación, la propuesta del intendente Montenegro logró ganar tiempo luego de que el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, acompañara un pedido para que permanezca en comisión a la espera de los escritos solicitados.

Es que en la comisión de seguridad, donde logró dictamen, se pidieron a la subsecretaría de Legal y Técnica, al secretario de Gobierno y a la Contaduría, los informes para poder avanzar.

"Esta presidencia lo que viene haciendo es que cuando no llegan los informes y los plazos no estén vencidos, esperar para poder tratarlos", dijo el presidente de la comisión, Daniel Núñez.

Ante ello, pidió tener presente las fechas Marina Santoro, lo cual no tuvo respuesta concreta. "El Expediente salió de dos comisiones sin tener los pedidos de informes, igualmente estamos dentro de los plazos", dijo.

El concejal Neme pidió tener "autocrítica" en el pedido de los informes que se realizan al Ejecutivo local. "¿Qué es lo que preguntamos?", reflexionó Neme quien adhirió que el Expediente quede en comisión.

Santoro le recordó a Neme, que entre las preguntas realizadas en las notas elevadas, se le consultó a Santiago Bonifatti la cantidad de cámaras colocadas que tiene Mar del Plata actualmente.

"Los cambios que se vengan no nos hará cambiar de opinión a nosotros y no la podemos modificar en absoluto. Por eso si desean dejarlo en comisión, acompañaremos. Pero, insisto, no nos hará cambiar nuestra posición y ya advertimos nuestro voto negativo", sentenció Taccone.

El tema le sirvió a la concejala Mariana Cuesta (en reemplazo de Verónica Lagos) para recordar "las situaciones de desprolijidad y gravedad Institucional que se dieron en el inicio de este Expediente con respecto a una hoja que se quitó del Expediente", dijo.

"No entendemos algunas cosas de esta comisión", remarcó enseguida Marina Santoro. "No sabemos por qué no hubo reunión la semana pasada y desde nuestro bloque insistimos en que había que esperar la llegada de informes y pedimos varias veces que quedara en comisión y fue desoído por el concejal que preside seguridad y tuvo apoyo. Y luego fue votado en Movilidad Urbana, hoy solicitamos los informes y estamos entrando en una provocación y no vamos a tolerar esta falta de respeto", dijo luego y pidió que sea votado.

Ante la moción de Neme, luego, de dejarlo en comisión, Taccone acompañó ese pedido. "Sin intención de debatir, no es positivo que en el devenir de intercambio de ideas, un bloque que viene con la intención de acompañar los pedidos de informes y unas diferencias en las formas de hablar, nos lleven a tener que seguir con diferencias. No está bueno y cuando el debate se encamina a un fin, dejarlo de lado por estas cosas no está bueno", dijo.

En la comisión de Legislación, la posición de AM es clave y posiciona su mirada en ese sentido: de los 9 componentes, un voto negativo del pultismo pone el Expediente en archivo (aunque volvería a Seguridad) aunque en caso de abstenerse, el panorama cambia si se tiene en cuenta que los votos dan 4-4.

EXPEDIENTE MUY POLÉMICO

Se recuerda que este proyecto despertó una y mil críticas desde distintos sectores, no solo de la oposición del deliberativo: la ONG Familiares de víctimas del delito y tránsito exigió transparencia en las decisiones de un paquete que llegó cerrado a su tratamiento.

El concejal Alejandro Carrancio salió al cruce al sostener que "el 75% del producido del convenio de fotomultas no queda en el municipio".

“El intendente Montenegro decidió celebrar un convenio con la Universidad de San Martín para evitar un proceso licitatorio. Pero, pese a ser lícita, es de dudosa transparencia. Al convenir dos entidades públicas se puede contratar directamente. Hacer una licitación hubiera sido lo correcto”, afirmó el edil.

"Hasta el momento no hubo respuestas de parte de lxs concejales de Montenegro a ninguna de las consultas que hicimos sobre el convenio por Fotomultas".#SesiónFotomultas pic.twitter.com/ChhJlNfijs — Marina Santoro (@MarinaLSantoro) February 7, 2022

El tema, polémico desde el vamos, requirió de una Sesión Extraordinaria, donde -según los dichos de la presidenta del bloque del Frente de Todos- "los concejales de Montenegro no pueden explicar en qué beneficia a los vecinos y vecinas un acuerdo con irregularidades y poca recaudación para Mar del Plata", manifestaron. Para llegar a esa instancia, la oposición de dobló el brazo al oficialismo, tras las desprolijidades que se dieron y que incluyó, dentro de un papelón, el quite de una hoja del Expediente.

Todo el clima enrarecido se dio luego de que El Marplatense publicara una nota bajo el título "El lado B del convenio que firmó Montenegro por las fotomultas" donde se dejaba en claro una diferencia con respecto al anterior, firmado con la CECAITRA y por el cual la Municipalidad de General Pueyrredon tenía mayores beneficios.