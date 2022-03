Se retoma el debate del proyecto de fotomultas en el Concejo Deliberante

Este lunes, la comisión de Legislación del Concejo Deliberante tratará el convenio que rubricó el municipio de General Pueyrredon con la Universidad de San Martín que incluye relevamiento, diagnóstico, capacitación, asesoramiento para la ejecución de políticas en seguridad vial e implementación del sistema de fotomultas en esta ciudad. La iniciativa ha provocado duros cruces entre el oficialismo y la oposición.

La pasada semana, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro, denunció que “primero le robaron una hoja al expediente, le sacaron una comisión y después dieron vuelta el voto de un concejal. Gracias al ‘cambio de opinión de Lauría’ salió de forma express de Seguridad y luego de la comisión de Movilidad”.

En las redes sociales, la concejala opositora sostuvo que “cuando llegó a la comisión de Legislación, pedimos por nota que se trate el expediente (nos faculta el reglamento), pero el Presidente Núñez y el radicalismo no lo tuvieron en cuenta. Claro es porque el oficialismo no tiene mayoría allí y corre riesgo de no ser aprobado”.

Y destacó que “tuvimos que recurrir a llevar el proyecto de Fotomultas Sobre Tablas. Esto exige tratarlo sí o sí, pero una vez más, los concejales de Montenegro respondieron a sus intereses y su opción fue no convocar a la comisión” el pasado lunes, su día habitual de reuniones.

#Fotomultas: una más y van!! Primero le robaron una

hoja al expediente, le sacaron una comisión y después dieron vuelta el voto de un concejal. Gracias al “cambio de opinión de Lauría” salió de forma expres de Seguridad y luego de la comisión de Movilidad. pic.twitter.com/h4R2ZLW53T — Marina Santoro (@MarinaLSantoro) March 18, 2022

“Que no lo hayan hecho demuestra lo turbio y poco transparente de este convenio que no le conviene para nada a los vecinos y las vecinas. Demuestra también que algo esconde Montenegro y que al verse nuevamente arrinconado recurren a cualquier método para no dar la discusión”, sentenció Santoro.

El acuerdo fue rubricado por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, con la Universidad Nacional de San Martín, esta casa de estudios pública que desarrolla hace varios años acciones enmarcadas en convenios similares con las provincias de Chaco, Salta, Jujuy y Santa Fe, y en los municipios de Morón, Monte, Olavarría, San Isidro, Gral. Rodríguez, La Matanza, Madariaga, 9 de Julio, Junín, Zárate, San Martín, Roque Pérez, San Andrés De Giles, Marcos Paz y Cañuelas.

En esta primera etapa se prevé la incorporación de unos 50 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad que fueron determinados a partir del análisis de los lugares donde más siniestros viales se producen.

Se estima que en el transcurso del año se instalen unos doscientos dispositivos de detección automática de infracciones de tránsito, entre cinemómetros y semafóricos, siempre ubicados con la debida señalización previa y con el objetivo de detectar tanto excesos del límite de la velocidad permitida así como el cruce de semáforos en rojo.

Otro de los aportes adicionales que permite este acuerdo es que se permitirá el manejo de todos las cámaras desde el COM, lo que también contribuye a darle un mayor volumen al monitoreo generando además un aporte en materia de seguridad ciudadana.

Entre los alcances del convenio se prevé que el Municipio podrá solicitar a la UNSAM la información, luego de la observación y el análisis de la misma, para contribuir al diseño de políticas públicas en materia de seguridad vial; y la colaboración con la ejecución y evaluación, así como la actualización de datos, asesoramiento, estadísticas, y seguimiento de dicha información.

Otro punto destacado es el diseño y ejecución de planes de educación con el objetivo de generar conciencia y prevenir siniestros viales; al mismo tiempo que se encargará de promover la articulación con otros organismos y con municipios que propicien el intercambio de experiencias exitosas.

La capacitación de los agentes municipales, así como la difusión mediante campañas de concienciación son otras cuestiones relevantes acordadas a través de este convenio, al igual que el mantenimiento, el soporte técnico del equipamiento, y su permanente actualización.

También se prevé el desarrollo del software y hardware y la consecuente implementación de un sistema informático de control de infracciones para los Tribunales de Faltas; así como un relevamiento exhaustivo de la movilidad urbana y la señalética implementada en la ciudad, y las recomendaciones necesarias en ese sentido.

El Expediente trajo mucha polémica y desde un sector del radicalismo salieron a cuestionar la posición de los concejales de esa fuerza en el HCD, situación que refuerza la tensión que se originó por el convenio firmado.