Acampe en el microcentro: se sostendrá hasta que "Zabaleta nos dé una respuesta concreta"

En el marco de la jornada nacional en reclamo por puestos laborales, la apertura del potenciar trabajo y alimentos para comedores sociales, el Polo Obrero, junto a otras organizaciones sociales sostienen el acampe en el Monumento San Martin.

Respecto a esto uno de sus referentes, Walter Orozco, dialogó con El Marplatense y explicó que “esta es una jornada nacional durará hasta mañana, excepto que desde el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, es decir Zabaleta, de una respuesta concreta a lo que estamos reclamando. Esto tiene que ver con la apertura de los programas sociales, la regularización de los alimentos de los comedores que se recortó, lo único que mandan son fideos y sémola, la posibilidad de pase de una organización a otra no tiene que ser rehén”.

“Ayer se comunicó que 17 millones de personas que viven de su salario están por debajo de la línea de pobreza. Se está discutiendo que el kilo de pan no esté a $300, hay un cuadro de miseria que se agravó y tenemos un gobierno que atiende de forma inmediata los conflictos con el Fondo Monetario, pero estas necesidades las posterga”, remarcó.

“Nos quieren correr con que ellos nos dan planes y nos quieren dar trabajo, el trabajo es una mentira, son cooperativas que nunca tienen un inicio claro, es precarizado y no resuelve el problema. Hasta que el ministro no de una respuesta no vamos a levantar el acampe en las 150 ciudades”, cerró Orozco.