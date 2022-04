Presupuesto: “Esperamos que se cumplan los acuerdos y Mar del Plata retome el Plan Estratégico y el Plan de Acción del BID”

Tal como lo informó este portal de noticias, el Ejecutivo local tiene ya aprobado el presupuesto tras el duro debate que se dio en el marco de la Sesión Ordinaria en donde se trataron los Expedientes del recurso de cálculos y gastos del ejercicio municipal 2022 para la Administración Central, los Entes descentralizados y OSSE; además, las ordenanzas fiscal e impositiva, que incluyen un aumento de las tasas del 45%.

#Presupuesto2022 Hace 7 años Cambiemos gobierna y naturaliza que Mar del Plata y Batán sean de las ciudades con mayor desempleo del país. 🗣️ Nos dicen que este presupuesto tiene una perspectiva de empleo. Sin embargo destinan solo el 0.76% a la Secretaria de Producción. pic.twitter.com/OkCrCyTedL — Miguel Guglielmotti (@mguglielmottiok) March 31, 2022

Tras ello, desde distintos bloques salieron a fijar posición luego de que desde el Frente de Todos señalaran que "este presupuesto no solo no tiene perspectiva de empleo, no ofrece soluciones reales a los problemas existentes y se otorga las obras nacionales y provinciales como propias", señaló quien además es el titular de la CGT, Miguel Guglielmotti.

A su turno, el concejal de Acción Marplatense señaló que “en medio de todas las necesidades que tiene Mar del Plata, todo nos parece poco. Hace falta mucho. Y solo sería peor que esto, una ciudad sin presupuesto con una pulseada egoísta y vanidosa en el Concejo Deliberante”

Taccone remarcó que “peor que este presupuesto es ningún presupuesto. Por eso acordamos medidas estratégicas de un plan de un gobierno que piensa diferente, es un gobierno paralizado” y continuó “la inflación hace ocioso decir si es mucho o poco lo que destina a cada área. Pero si las madres y los padres visten a sus chicos con inflación, si los jubilados se las arreglan para alimentarse con inflación, si los comercios y las industrias tienen que sobrevivir con inflación, el gobierno municipal tendrá que saber hacer las cosas con inflación”.

El concejal se refirió al acuerdo firmado por el Intendente y el bloque de Acción Marplatense y afirmó que “esperamos la buena noticia de que el Intendente cumple la palabra firmada en el Centro Cívico del Oeste”

Taccone añadió que desde el bloque de Acción Marplatense “esperamos que se cumpla con los dos polideportivos que faltan abiertos, con el presupuesto participativo votado por la gente, con la terminal de cruceros recuperada, con el Centro Cívico del Oeste de nuevo en obra, con Jardín de Stella Maris con cloacas, con Batán con el hospitalito, con la Escuela 217 en Félix U Camet, con el plan de engranzado todo el año, con la gestión de residuos integral y la promoción de la separación en origen, con los Consejos Vecinales que controlen las obras en cada barrio” y finalizó “el compromiso es que Mar del Plata retome el Plan Estratégico y el Plan de Acción del BID, esperamos que se cumplan los acuerdos”.

El #Presupuesto2022 proyecta el trabajo transversal de las áreas, genera mejores condiciones laborales y plantea una clara perspectiva de género. Este fue el resultado del debate legislativo donde aprobamos el presupuesto en la 2da Sesión Pública Ordinaria del @concejomdp. pic.twitter.com/vEcyqVyMG1 — Marianela Romero (@MaruRomero86) March 31, 2022

En tanto, Marianela Romero señaló que “aprobamos un presupuesto que apunta a la generación de condiciones de empleabilidad y la reducción de la brecha de género".

La concejala y presidenta del bloque de la UCR se refirió a cómo el presupuesto 2022 del municipio contempla una reducción de la brecha de género, mayor empleabilidad y desarrollo productivo.

“Por eso la generación de condiciones de empleabilidad es uno de los ejes que este ejecutivo municipal plasmó en el presupuesto."

Al respecto se refirió a dos ejes, por un lado remarcó que: "la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación trabaja en Programas que acompañan, asisten y asesoran a quienes quieren trabajar, emprender o instalar una empresa” y agregó: "Una Secretaría que trabaja recorriendo los barrios y estando cerca de quienes producen para articular entre la demanda y la oferta laboral, generando más y mejor condiciones de empleabilidad".

La edil finalizó: “El presupuesto del ejecutivo es un presupuesto con perspectiva de género, con un programa de reducción de brecha de género de los cuales 709 millones de pesos fueron destinados a 34 acciones específicas que apuntan a acortar dicha brecha”.

A promover las inversiones y la generación de empleo.

A la disminución de la carga impositiva, porque se eliminan 145 derechos que hasta hoy se abonaban y que los vecinos no deberán pagar más.

A nuevos espacios públicos — Agustin Neme (@agustin_neme) March 31, 2022

El concejal Agustín Neme, presidente del bloque oficialista, criticó la decisión de los concejales del kirchnerismo de no acompañar el presupuesto 2022: "es el tercer presupuesto del intendente Guillermo Montenegro y por tercera vez consecutiva el kirchnerismo vota en contra. Una vez más le dan la espalda a los vecinos" manifestó.

En Sesión Pública el Concejo Deliberante trató este jueves el presupuesto presentado por el ejecutivo municipal para el 2022 como así también las ordenanzas fiscal e impositiva. El bloque de concejales del kirchnerismo votaron en contra y al respecto se manifestó el concejal Agustín Neme, presidente del bloque que responde al intendente Guillermo Montenegro: "es el tercer presupuesto del intendente Guillermo Montenegro y por tercera vez consecutiva el kirchnerismo vota en contra. Una vez más el kirchnerismo le da la espalda a los vecinos, porque en este presupuesto se encuentran reflejadas muchas de las prioridades y demandas que necesitan los marplatenses y batanenses. Pero no sólo eso, también se encuentran obras que los propios concejales del kirchnerismo solicitaron, pero increíblemente votan en contra".

Respecto a los lineamientos y objetivos propuestos en el presupuesto 2022 el concejal Agustín Neme manifestó que "como siempre dice Guillermo, la agenda no la marca la política sino que son los propios vecinos quienes determinan cuales son las prioridades sobre las cuales debemos trabajar. En este sentido presentamos un presupuesto con una clara perspectiva de empleo, con el objetivo de poner a disposición desde el municipio todas las herramientas disponibles para promover las inversiones y nuevos puestos de trabajo. Más de $1.280 millones que se invierten directamente en políticas públicas concretas para acompañar a quienes invierten y generan laburo en la ciudad".

Seguidamente Neme expresó que " este presupuesto también contiene obras muy necesarias para continuar mejorando la calidad de vida de los marplatenses y batanenses, una inversión muy fuerte en tecnología y recursos en el área de seguridad para combatir el delito, la compra de maquinaria vial para profundizar el mejoramiento de las calles de nuestra ciudad, nuevos y mejores espacios públicos y la firme decisión de continuar disminuyendo la carga impositiva. En este sentido se eliminan 145 derechos que existían hasta el momento, que los vecinos debían abonar y que ahora no deberán pagar más".

"A todas estas mejoras se opone el kirchnerismo. Se oponen a las obras que necesitan los vecinos, se oponen a seguir invirtiendo en seguridad, a nuevos y mejores espacios públicos, a la compra de maquinaria para el mejoramiento de nuestras calles y también se oponen a disminuir la carga impositiva y que los vecinos paguen menos impuestos. Una vez más el kirchnerismo le da la espalda a los marplatenses y batanenses" finalizó el concejal Agustín Neme.