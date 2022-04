Precios cuidados: "Hacen lanzamientos de programas fantasmas"

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación renovó dos de los principales programas vigentes, +Precios Cuidados y Cortes Cuidados, que establecen un precio accesible para productos de la canasta básica.

En este marco, Marisa Sánchez, referente de la liga de amas de casa, denunció que " hemos encontrado desabastecimiento desde hace varios días. Lo que nosotros vemos con asombro de que relanzan un programa que no ha dado respuestas en ninguna etapa".

"En Mar del Plata aún hay faltantes y no ha bajado en su totalidad este programa de precios cuidados ni de cercanía. Nosotros hemos podido entablar conversación con los comerciantes de cercanía, los almacenes de diferentes barrios, y ellos no tienen ni la propuesta de adherirse al programa que es para los comercios que uno habitualmente va a comprar, que no son las grandes superficies", afirmó.

En este sentido, reflexionó: "Lo que vemos es que se lanzan y es más de los mismos errores. A la gente no se le puede venir con eso, porque hoy comer y poner la mesa cuesta muchísimo. No te alcanza el sueldo porque la inflación te lo está comiendo, la mercadería no baja porque es toda una cadena de comercialización, no se puede mantener la estructura de costos".

"La inflación fue una cachetada bastante fuerte para todos y acá el único que se termina perjudicando es el consumidor que va a comprar los alimentos. Hacen lanzamientos de programas fantasmas", afirmó.

Respecto a la implementación de los nuevos programas, dijo: "Hace 10 días no había precios de referencia. Ahora entraría la carne, en su momento hubo un programa que se llamaba "En las ferias" donde la gente hacía colas interminables en los barrios para poder comprar el kilo de carne más barato. A mucha gente le venía bien porque tenía la feria a dos cuadras de su casa, pero al mayor número de consumidores no le servía".

"Entonces no entiendo cómo están envueltos en un laberinto desde el gobierno, el sr. Feletti que podría ponerse a pensar e idear algo y pedir opiniones", agregó.

Por último, aseguró que "están haciendo que la mismas marcas, para proteger sus empresas, no bajen los productos a la góndola, al empresario, comerciante y ni hablar de los supermercados chinos, que iban a tener una reunión para ver si ellos también podían ser parte de este programa y hasta ahora no hay nada".