Pablo Vasco regresa al escenario con “Kidult”

“Kidult” regresa al cartel luego de una exitosa temporada de verano, donde resultó ganadora en la categoría “mejor espectáculo de stand up” en los Premios Estrella de Mar 2022. La función está programada para este sábado 16 de abril a las 21 en el espacio teatral Cuatro Elementos, ubicado en Alberti 2746, y las entradas pueden adquirirse en www.alternativateatral.com o en la boletería del lugar.

El comediante marplatense Pablo Vasco redondeó una temporada impecable, donde su flamante espectáculo tuvo un gran acompañamiento del público y el reconocimiento del jurado de los Premios Estrella de Mar. Desde que se añadió el rubro “Stand Up” en 2019, Pablo Vasco siempre estuvo seleccionado y de esas cuatro nominaciones ganó dos, siendo el más ganador de la categoría.

“Kidult” es el resultado del trabajo durante la pandemia por COVID-19. Durante ese periodo, el comediante revisitó lo mejor de su material, lo corrigió y lo aumentó para generar una obra tan personal como delirante. El espectáculo tiene elementos del stand up clásico, oneliners, anécdotas y algunos esbozos poéticos en los que Pablo Vasco da cuenta qué poco le importa lo que la sociedad espera de un cincuentón.

En paralelo a la construcción del show, el comediante profundizó su formación de la mano de reconocidos exponentes de la escena como Martin Pugliese y, la directora de teatro, Flor D’Agostino. “Eso fue fundamental. Seguir aprendiendo contribuyó para que el espectáculo sea redondo. Sinceramente, estoy muy orgulloso de todo lo que genera “Kidult” arriba y abajo del escenario”, confesó.

Pablo Vasco tiene en su haber otros seis especiales de comedia: “Solo y de noche” (2016), “No soy tan gordo en Estados Unidos” (2017), “Stand Up en 3D” (2018), “Tranquilos: No pasa nada” (2019), “Risa o muerte” (2020) y “Comedia no esencial” (2021). Además, participó en los festivales más importantes del país y llegó a presentarse en el mítico Laugh Factory de Long Beach, el club de comedia más grande de Estados Unidos.