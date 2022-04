Karina Levine: "Si vuelvo en otra vida, volvería a ser lo mismo que soy hoy"

Karina Levine es cantante, bailarina, actriz y dueña de una voz única. Nació en Buenos Aires donde estudió música y danza. Empezó como profesional en 1979 en el Ballet de Danza Contemporánea y Clásica de la Escuela Nacional de Danzas. En 1996 se instaló en Mar del Plata, ciudad que adoptó como suya.

Su vida artística tuvo un antes y un después cuando en 1991 fue elegida por Pepe Cibrián Campoy como parte del elenco original de la obra Drácula la cual se convirtió en el mayor éxito del género en nuestro país.

La Condesa Dolingen de Gratz, la vampira qué atrae y manipula a Jonathan Harker, vuelve a formar parte de este magnifico musical, obra que, a treinta años de su estreno, vuelve para su despedida definitiva.

Por otra parte, Karina ya vive el estreno del film Después del Recreo, la comedia romántica y segunda producción marplatense realizada con fondos del INCAA y dirigida por Mariano Laguyás.

Viviendo un gran momento artístico y emocional, se suma a mi propuesta de dividir por letras su +Chance:

+ = Tu lado mas positivo? Reírme de mí misma.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? La parte artística se desarrolló y despertó en mí cuando un médico me mandó a hacer danza a los cinco años, porque tenía en los hombros tirados para adelante. Dijo que podía corregirme la postura. A partir de ahí empecé a estudiar danza, canto y me transformé en artista.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? El arte siempre me sorprende, así que voy dejando que el arte se ocupe de llevarme para lindos lugares.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Pocas veces dije voy a hacer otra cosa. Y me duró dos segundos y medio. No, no largo el arte ni loca.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? Nunca le diría que sí a un proyecto al cual no estoy de acuerdo. No porque no me gusta, sino porque pueda llegar a tener una línea política en la cual no estoy de acuerdo.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Hoy necesito mucho de mi lado espiritual. Me gusta y lo voy buscando todo el tiempo. Desde yoga, meditación hasta escuchar personas que están en algunas otras religiones y me transmiten lindos mensajes. Me gusta escuchar toda la linda parte espiritual que tienen las religiones.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Si vuelvo en otra vida, volvería a ser lo mismo que soy hoy. Me encanta el arte. Me encanta mi familia. Seguiría por esta ruta.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.