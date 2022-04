Denuncian un “festival de funcionarios” del gobierno de Montenegro

El Marplatense publicó un informe donde se detallaban los ingresos económicos de la planta política del Ejecutivo local luego de haberse aprobado las ordenanzas Fiscal e Impositiva y el presupuesto de Gastos para el ejercicio 2022 de la administración Central y los Entes descentralizados.

Esto, obviamente, despertó un sin fin de críticas desde las redes sociales. Quién no se quedó atrás y fijó posición fue la presidenta del partido vecinal Crear, María Cecilia Martínez, el espacio que tiene como concejal a l titular de la comisión de Hacienda del HCD, Alejandro Carrancio y que tracciona oficialmente con la Libertad Avanza, donde el diputado Javier Milei es máximo referente.

Las dos caras de mi ciudad.

Despues dicen que eliminan impuestos. Impuestos sin incidencia de cobrabilidad. Algunos cuya recaudación historica es cero pesos, sí cero.

Que bien empieza la semana! pic.twitter.com/WhTtec6nqN — María Cecilia Martínez (@CeciMartinezMDP) April 18, 2022

"Lamentablemente este lunes, luego de haber podido ver un fin de semana largo con gente, empezamos con malas noticias. Y con las dos caras de una misma moneda. Y que no tiene nada que ver con lo que se muestra en redes en una conducta habitual del Ejecutivo desde que asumió de campaña permanente. Y en esto, desde el partido Crear siempre fuimos críticos, incluso con los pedidos que realizó nuestro concejal Alejandro Carrancio y viene realizando", comenzó diciendo Martínez.

En contacto con El Marplatense, dijo que "nos encontramos con que el Municipio tiene récord histórico de funcionarios, más que en la gestión de Pulti o de Arroyo. Estamos hablando de un Intendente que tiene más de 130 personas, un 30% más que Pulti y más del 40% con respecto a Arroyo. Y eso no sería un problema si la ciudad brillara: todo lo contrario, tenemos una ciudad apagada, que no funciona y en esto planteamos que el Ejecutivo desvía el ojo en las prioridades y las pone en otras que no tienen que ver con las necesidades de los vecinos de la ciudad".

Y ejemplificó sobre un caso sobre una beca atrasada: "Hoy nos enteramos que por un retraso de una beca, una familia está pasando una situación crítica, extrema, y que por responsabilidad del Municipio esa beca no llega y creo que no es nada al comparar el presupuesto que maneja Montenegro. Vemos una merma en el servicio de salud. Hemos pedidos informes de todo tipo y los funcionarios nos han mandado a leer el Boletín oficial".

Para la titular del partido libertario, "hay más de 900 empleados desde que asumió esta gestión de Montenegro en la planta permanente del Municipio, hay un récord histórico de funcionarios con sueldos abultados y todo esto se paga con una suba de impuestos del 45% que se aprobó antes de Semana Santa y a esto sumemos el festival de dinero de la pauta que son más de 400 millones de pesos. Y, mientras tanto, a la ciudad la vemos mal y nada tiene que ver lo que observamos cómo viven los ciudadanos de a pie con la realidad que quieren mostrar en redes sociales".

Esperemos que el diálogo y la apertura no sean solo un slogan sino que se refleje en los hechos, porque solo vemos: ❌No ajustan el gasto político

✔️Siguen nombrando gente

🚫No es un presupuesto para los vecinos

❗Es un presupuesto para que todo siga igual#PresupuestoParaPocos — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) March 31, 2022

"Se anuncia con bombos y platillos que se reducen impuestos y se eliminan pero esos no tienen incidencia recaudatoria. Y eso también lo preguntamos con nuestro concejal Carrancio y no lo responden. Estamos estudiando la rendición de cuentas y no tenemos dudas que las tasas que eliminaron no tienen incidencia recaudatoria. Entonces se ven las dos caras de la moneda. Y vemos a una familia que no pueden tener la beca, por retrasos, lo que nosotros llamamos inoperancia. Y esperemos que sea un caso aislado y no una realidad cotidiana que es lo que nos plantean los vecinos cada vez que recorremos los barrios de Mar del Plata", cerró la abogada, titular de Crear.