Kicillof en Mar del Plata: "Les diría a los intendentes que basta de blablabla"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó en la apertura del Congreso Nacional de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica en la ciudad de Mar del Plata, presidido por primera vez por su nuevo secretario general, Abel Furlán, y destacó que “asegurar que el crecimiento sea inclusivo” es “la tarea de esta época”.

“Necesitamos asegurar que el crecimiento sea inclusivo, que se vea en los salarios, que llegue absolutamente a todos. Esa es la tarea de esta época”, aseguró Kicillof ante más de 300 representantes de las seccionales de todo el país del gremio metalúrgico, en el encuentro que se desarrollará hasta el próximo jueves en el Hotel 13 de Julio de la localidad balnearia.

En ese marco, el gobernador señaló “las economías volvieron a crecer” tras la pandemia “pero la distribución esta débil”, y destacó que “aunque es un fenómeno mundial, eso no es algo que tranquilice. Tenemos que utilizar todos los instrumentos del gobierno para que esa distribución sea más equitativa”, dijo el mandatario bonaerense.

En esa línea, agregó: “No alcanza con crecer. Tiene que estar la gente adentro. Cuando el crecimiento excluye tiene pies de barro, y no se puede sostener en lo social. Si la riqueza crece en manos de unos pocos, no lo va a aceptar naturalmente el pueblo”.

Asimismo, remarcó que “las nuevas autoridades plantearon para este congreso tres objetivos: la unidad del movimiento obrero, la primera Secretaría de género y de mujeres que tiene la UOM, porque cada día hay más obreras que pelean por la igualdad y por último la recuperación del poder adquisitivo. Durante los 90 y los 2000 se destruyó esto, en 2015 terminó con 250 mil afiliados, se multiplicó por 5. Esta es la industria nacional, tan importante para dar empleo y para el marcado interno".

"Durante los 4 años de Macri bajó a 170 mil, se destruyeron 80 mil puestos de trabajos registrados y sindicalizados. Al día de hoy estamos ante 235 mil obreros metalúrgicos, lo que hicimos fue señalar lo que se avanzó y lo que falta”, comentó Kicillof a la prensa.

“Muchos trabajadores y trabajadoras votaron a Macri, el motivo fue que él en un spot dijo: ´en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias´ y perdonen el exabrupto, pero los cagó. Cuando dejé de ser ministro 1 millón de trabajadores pagaban este impuesto, cuando volví a ser gobernador de la provincia lo hacían 2 millones esto es Macri la estafa y la mentira”, aclaró.

"Estamos en el Torreón del Monje de Mar del Plata, hoy hablaba de la inversión pública, pero ahora vamos a recorrer junto con el Ministro de Producción inversiones privadas que tienen que ver con políticas provinciales y nacionales, ese el modelo virtuoso que necesitamos. A Mar del Plata no le llegó un dólar del FMI y ahora sin tomar crédito estamos fundamentando un modelo inclusivo. Mar del Plata es de alguna manera una vidriera de lo que está pasando en la provincia y del país, hay que sostenerlo", mencionó.

Respecto a Guillermo Montenegro y las declaraciones que tuvo respecto a las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional: “Yo le diría a todos los intendentes de toda la provincia, para no personalizar, que den una mano, que le cuiden el bolsillo a la gente, basta de ´blablabla´, dicen que le damos a la maquinita y en el gobierno de Macri tuvimos 53% puntos de inflación y cuando dejó de emitir fue para no prestarle plata a la gente, las restricciones y los ajustes, eso que le gusta tanto liquida a la gente. Si hicieron una autocrítica estoy dispuesto a escuchar. Pero lo escuché a Macri y dijo que va hacer los mimos más rápido, esto quiere decir que nos va a liquidar en dos años y no en cuatro”.

Por su parte, Furlán aseguró: “Necesitamos que en cada rincón del país haya un gobierno estimulando la política industrial. Las metalúrgicas y los metalúrgicos, y nuestras familias, no tenemos destino posible sin un modelo de desarrollo industrial que promueva la producción y el trabajo argentino”, agregó.

En el acto estuvieron además el ministro de Producción provincial, Augusto Costa, y su par de Trabajo, Mara Ruiz Malec.