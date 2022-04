La radioperadora del SAME fue elegida como madrina de "Marquitos"

Alma Cristal Barraza es radioperadora del SAME, fue conocida por salvar la vida de un bebe de apenas 22 días de vida , esta semana los padres del menor la eligieron como madrina de “Marquitos”.

Cristal dialogó en el programa “Primera Tarde” emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y explicó que “saber realizar RCP es fundamental, esto puede ocurrir en cualquier momento” y agregó “nos queda mucho avanzar en este tema”.

“En mi caso, no tengo relación directa con pacientes, trabajo en la parte operativa del SAME y mi función es despachar ambulancias por criterio. Soy la más antigua dentro del sistema, porque yo estaba en salud cuando me ofrecieron ser parte del equipo. Además, soy la primera radioperadora trans del país, esta es mi función. En instituciones educativas del exterior el RCP está incorporado, solicitan tener este tipo de conocimientos para obtener un puesto laboral. Nos queda mucho avanzar en este tema”, comentó.

“Nunca asistí RCP en un lactante y todos me dieron el lugar para poder ayudarlo. Todos saben que el SAME está preparado para esto. Soy, además, auxiliar en la parte de enfermería y de geriatría, no tengo conocimientos previos en pediatría”, cerró.

LA HISTORIA

El pequeño llegó allí por sus padres, que no podían entender lo que pasaba y se encontraban desesperados al ver a su pequeño niño sin signos vitales. En ese momento, fue que apareció su "ángel guardián", una operadora del SAME que se encontraba esa madrugada de guardia junto al resto de los operadores del COM.

En diálogo con El Marplatense, Alma Cristal Barraza (45), quien hace 5 años se desempeña en el SAME, brindó precisiones al respecto de esa noche que no olvidará jamás.

"Vi a un compañero que salió corriendo hacia la puerta, se escuchaban gritos de pedido de auxilio, y ahí salí corriendo. No sabíamos qué pasaba, si habían robado, agredido a alguien. Cuando estas personas se acercan y me dan al bebé, me dicen: ´Salvame a mi hijo´", relató a este medio la heroína del día.

"El bebé estaba sin signos vitales y estaba morado, no estaba reactivo. Ahí, en ese momento, no perdí tiempo lo puse en posición de reanimación, le hice masajes columna, golpes secos con mucho cuidado. Sabía que lo tenía que sacar y empecé a hacerle RCP", relató la operadora del SAME.

"Empecé a ver reacciones y le decía: Dale bebé, dale bebé. En un momento hizo una fuerza, un gemido y listo veo que le sale flema se al saco. Automáticamente empezó a cambiar de color y le soplé la cara, el daba aire de mi boca y lo pude salvar", concluyó.