Adirán Caballero: 22 años junto a la moda

Este 20 de abril de 2022 cumplimos 22 años de trayectoria junto a la moda. Comenzamos en el año 2000 con una cadena de locales cuya denominación comercial fue AC Moda, y que llegó a tener 9 puntos de venta a lo largo de todo el país, 3 de ellos en la ciudad de Mar del Plata. Esta cadena continuó hasta el año 2016.

Soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires, de Palermo más precisamente, llegué a Mar del Plata hace 17 años para quedarme y además de trabajar junto a mi hermana en la cadena AC moda, comencé con mi propio local de alta costura en la zona de Güemes. Allí nació Adrian Caballero Alta Costura, de la mano de Hector Vidal Rivas quien me acompañó en este proceso y a lo largo de todos estos años.

Desde ese momento incursioné en el mundo de la moda y también de las producciones, del teatro y de la televisión. A lo largo de estos años tuve la posibilidad de desarrollar mi carrera no solo como diseñador sino también participando, creando y dirigiendo grandes producciones en todo lo que tiene que ver con los desfiles de Moda y programas de televisión, uno de ellos, los especiales de Adrian Caballero, transmitidos durante varios años en las pantallas de Canal 10.

Después de muchos años de trabajo en el año 2017 nos llega una propuesta por parte de Madrid Bridal Week donde soy convocado para participar y llevar la moda al mundo, esta es la primera gran salida que tiene la ciudad de Mar del Plata para mostrar su moda de manera internacional. En dicha oportunidad no solo presenté mi colección, sino que además convoqué a 17 personas, todos ellos componentes de distintos sectores de la moda para que me acompañaran y pudieran mostrar cómo se hace moda en Mar del Plata, entre ellos productores de tv, cámaras, fotógrafos, peinadoras, maquilladoras, estilistas, coaches de pasarela y todo lo que tiene que ver con la Industria de la Moda para poder poner en valor a la ciudad de Mar del Plata y su industria, dándole de esta forma, a la ciudad gran visibilidad. Esta experiencia tuvo gran éxito y mucha trascendencia, llegando a los portales y medios gráficos internacionales importantes del estilo de Hola!, Elle, Vogue y BLouder. Al retornar en mayo del 2017 a la ciudad, nos esperaba el entonces intendente Arroyo, que nos recibió para felicitarnos no solo por la gran presentación que realicé sino también por el gran trabajo en equipo y la representación de toda la industria de la moda marplatense de manera internacional.

El ex intendente Arroyo me encomienda entonces la gran responsabilidad de darle visibilidad al sector, ahora desde otro lugar, es así que entonces surge la idea de crear junto a mi gran amiga y socia Rosana Victoria Leo, la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata (CIMMAR).

CIMMAR fue creada en diciembre de 2017, y hoy lleva 5 años, su objetivo es no sólo conectar a todos los eslabones que componen esta gran industria sino que además potencia, da trabajo, genera valor y por sobre todas las cosas, realiza capacitaciones. Esta Cámara hoy tiene alrededor de 4800 afiliados y son alrededor de 120 los sectores que intervienen, dándole visibilidad y trabajo a toda la industria de manera local y con llegada a distintos puntos de todo el país.

Después del Madrid Bridal Week, se abrió la puerta de manera significativa al entorno internacional, llegando ahora distintas convocatorias para producciones en Estados Unidos, Madrid, Ibiza, Monaco, Italia, y en cada uno de estos viajes lo que se ha tratado es de llevar a cada punto internacional la moda marplatense, publicitando no solo a mi marca Adrian Caballero Alta Costura sino a toda la industria de la moda a través de CIMMAR, siendo recibidos de manera muy entusiasta y cordial por cada embajada y consulado de estas capitales de la moda.

Orgulloso de haber sido galardonado con el distintivo de Embajador Turístico de la ciudad por mi trabajo, por hacer trascender a toda la moda y su industria local en el mundo. Hoy a 22 años de nuestro comienzo, transitando este camino tanto yo como todos los que formamos parte de Adrián Caballero Alta Costura nos sentimos orgullosos de llevar adelante esta actividad, representando a la ciudad, y llevando nuestra moda a la provincia, al país y al mundo.

