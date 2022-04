Crece el conflicto en Cultura con los organismos artísticos

Cultura Municipal otra vez en el ojo de la tormenta. Tal como desde El Marplatense se vino detallando, los organismos artísticos están en conflicto con el titular del área, por la falta de designaciones y ello trae aparejado una situación confusa que provoca suspensión de actuaciones.

Ante la falta de respuestas por parte del Secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, los trabajadores decidieron tomar medidas más contundentes y hace aproximadamente 2 meses no realizan más conciertos.

"No son recibidos por el secretario de cultura Carlos Balmaceda", dijo una fuente Municipal a este medio, confirmando que la situación es tensa y no se vislumbran soluciones "ya que no tiene gestión", confió luego.

Así, la Orquesta de Tango hizo punta en el reclamo, con una intervención de su primer bandoneón, Germán Galbato, quién explicó lo sucedido: “Se vienen realizando reclamos para que se genere el reglamento y el orgánico para que se creen todos los cargos correspondientes. Nosotros deberíamos ser 12 y actualmente somos 9".

"De los 9 músicos -agregó- 4 vienen con prestaciones de la Orquesta sinfónica, hay un solo cargo existente que se jubilará este año y 3 integrantes estamos encasillados como practicantes de músicos cuando deberíamos tener una categoría 21, 20 y 19”, remarcó.

Las bajas se dieron por salidas de plazo, como las jubilaciones de los músicos que se encontraban en actividad. Un reclamo que no tiene respuesta de Cultura. Pasa el tiempo y los instrumentos siguen guardados.