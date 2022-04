Excanciller de Macri criticó a concejales K por negarse a repudiar la invasión de Rusia a Ucrania

Por Carlos Walker

Durante la próxima semana, el canciller Santiago Cafiero asistirá al Senado de la Nación y entre los temas de agenda estará la invasión de Rusia a Ucrania.

La presencia del funcionario del presidente Alberto Fernández se dará tras un pedido que realizó el senador de Juntos por el Cambio, Julio Martínez, para que el gobierno nacional explique la posición de la Argentina respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Martínez reiteró su reclamo para que el Congreso se exprese sobre la guerra, e insistió en la necesidad de que “busquemos una forma de avanzar” en el tema. “Entiendo que puede haber más o menos simpatía con alguno de los países en conflicto, pero creo que tenemos que buscar la forma de avanzar. Así como nosotros hicimos y pusimos la firma varios senadores para pedir que pueda ser escuchado el presidente Zelensky, si hay alguien que simpatiza con (Vladimir) Putin, que lo diga, lo firme, lo pida y lo puedan escuchar también quienes quieran a él”, pidió Martínez.

En Mar del Plata, tal como adelantó El Marplatense, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución por la cual se expresó un “enérgico repudio” al “conflicto bélico unilateral iniciado por el presidente ruso Vladimir Putin para con Ucrania”. El expediente se trató en la última sesión del HCD.

La iniciativa de Juntos no fue acompañada por los concejales del Frente de Todos, quienes votaron en forma negativa. “Nos preocupa el antecedente de dejar con nombre propio un estado en una resolución. Nos preocupa que este Concejo se expida haciendo alusión a una persona, estadista o gobernante. Esto no ha sucedido en otras oportunidades”, explicó la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, la camporista Marina Santoro.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, el excanciller argentino en el gobierno de Mauricio Macri, Jorge Faurie, criticó el voto negativo de los concejales marplatenses del Frente de Todos.

En el programa "Hora 19", el exfuncionario nacional consideró que "no es un tema menor" el rechazo de los ediles K al repudio impulsado desde Juntos contra la invasión de Rusia a Ucrania.

"Lo que va a obligarnos a hacer el quejido que ha dado la evolución mundial es que todos tengamos claro cómo queremos ser y qué queremos defender. Queremos defender la democracia, la libertad, los derechos humanos o si estamos de acuerdo con la violencia, por llevarse por delante los pueblos, con matar civiles pero sobretodo gente mayor que no puede escaparse de los lugares de bombardeo", afirmó Faurie.

"Los concejales del Frente de Todos en Mar del Plata lo que están haciendo es decir que lo que hizo Putin está bien. Entonces, mi pregunta es: ¿el Frente de Todos quiere que en Mar del Plata se sostengan los valores de Putin?", aseveró.

Y destacó que "estos son los valores que hay que tener en cuenta, porque nosotros vivimos en una sociedad, los argentinos, que nos gusta que haya libertad, que yo pueda decir lo que pienso, cuando pienso y con quién quiero, desde donde sea y que tenga un derecho que me tiene que ser respetado, que los medios de comunicación puedan hablar y decir lo que piensan".

A continuación, el excanciller le apuntó a La Cámpora. "Hay una bajada de línea que viene de Nación, de un sector que está dentro del gobierno, que dice que a Putin no se lo puede irritar. No saben o no contestan, si Putin hizo algo bueno o algo mal", señaló.

"Esto es una barbaridad, la vemos los argentinos como el resto del mundo, en directo todas las mañana, mediodías o noches cómo fue la evolución de la guerra y vemos las atrocidades que se están cometiendo", sentenció el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.