Se decidió que el acusado de asesinar a Francisco Murcia y Pablo Pereira el 31 de octubre del 2018 es inimputable, luego de que familiares y allegados se manifestaron en la puerta del juzgado para rechazar la selección la selección de dicho jurado popular compuesto por 12 titulares y 6 suplentes.

Mónica Jenkins, madre de Francisco, declaró a El Marplatense que “después del juicio recibí varios mensajes por redes de gente que estuvo internada y mencionaron que lo que dijeron los médicos no es verdad. A mí no me parece que un jurado popular tenga las herramientas como para poder decidir si una persona es o no imputable, yo tampoco las tengo”.

“Mi abogado no está de acuerdo con apelar porque dijo que todo estuvo perfecto y que no hubo irregularidades. No sé cómo voy a seguir, pero impune no va a quedar el asesinato de mi hijo y de Pablo. El viernes volvieron a asesinar a los chicos y no pienso parar nunca”, cerró.