Juan Grumberg: "Ser feliz a toda costa, haciendo lo que amo"

Juan Grumberg es músico. Nació en octubre de 1991 en el barrio de Mataderos en Buenos Aires y hasta los 15 años vivió en Ituzaingó (el oeste del Conurbano Bonaerense).

Pasó por varios colegios y por todos los turnos habidos y por haber. En 2012 finalizó sus estudios en la Escuela Fragata Sarmiento de Castelar el mismo año que nacía su hija Dolores.

Siempre se dedicó a la música y desde los 14 años se define como autodidacta. En su camino se relacionó con muchísimos músicos de los cuales se nutrió para hoy estar dedicado 100% a ella.

De madre marplatense, recuerda su primer viaje solo en tren: era chico y me movía con una libertad muy grande, en ese viaje aprendí infinidad de cosas y la calles fueron mis profesoras- recuerda.

Tras editar los cortes adelanto De Sol y Sonreír, disfruta actualmente del lanzamiento integral del disco La Madre de todas las Maniobras y con gran predisposición se suma a mi propuesta de dividir por letras su +Chance:

+ = Tu lado mas positivo? Ante las adversidades poder ver lo positivo y no ceder.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? La música es la única certeza que tuve siempre en mi vida. Desde muy chico ser musico, componer mis propias canciones, tocar en vivo y despertar un sentimiento en la gente es lo que me apasiona.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Me dirigido a ser feliz a toda costa, haciendo lo que amo. Y siempre deseándole lo mismo a todas las personas. Que sean felices haciendo lo que aman y los motiva. De otra manera, la infelicidad se hace dueña de los sentimientos que nos rodean y la vida se vuelve insulsa y lastimosa.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Dejar todo y volver a empezar es algo que siento necesario. Como el ciclo de una planta cuando florece. Nace, crece, se ramifica, florece, se desprende de todo y vuelve a empezar. Siempre para ser mejor.

A los 15 años me fui de la ciudad de donde vivía y volví a empezar en un pueblo donde no conocía absolutamente nada. Me fue maravilloso, pude florecer como las plantas en primavera. Uno las ve de afuera en el otoño o el invierno y cree que esa semilla que plantó murió, pero no. Lo mejor que me pasó en la vida es soltar todo y volver a empezar.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? A que mi música se use con fines como la discriminación o la guerra; la falta de respeto, la burla. Siempre que se emprenda algo, tiene que intentar ser algo beneficioso; no solo para sí mismo, sino también para todo lo que te rodea.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Le dedico mucho tiempo al pensamiento. Lo siento muy importante, cada proyección nace de lo más profundo de mi alma y para poder darle vida, tengo que poder escuchar mi espíritu y mantenerlo limpio, sano. Siempre con los pies sobre la tierra.

La música es un elemento que habita en lugares no materiales. Para poder ser el puente y servir a las composiciones, se necesita estar abierto a la energía que estas traen.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Creo en la reencarnación, me parece una manera de consuelo muy interesante para el ser humano que lo único seguro que tiene en esta vida es saber que se va a morir. También creer en que vamos a volver en otra vida nos da la oportunidad de conectar con aspectos mas profundos del alma y el espíritu. Volvería haciendo lo mismo que hago: musica, porque, como dice la canción, "La musica es la reina madre y ya no se hable mas".

