Vecinos de La Perla, rehenes de las protestas en el Unzué: "Estamos hartos de no ser escuchados"

Hay distintas zonas de Mar del Plata que se convierten en puntos neurálgicos de las protestas de diferentes organizaciones, ya que se encuentran adyacentes a dependencias gubernamentales.

En más de una oportunidad, vecinos de la zona del Unzué han detallado las complicaciones que se generan en el barrio a raíz de las manifestaciones que, a menudo, se llevan adelante en las puertas de la sede del Ministerio de Desarrollo social de la Nación.

Y este miércoles por la mañana, los vecinos de La Perla enviaron un comunicado a la redacción de El Marplatense, donde destacan los inconvenientes que se generaron a partir del lunes a partir de las protestas de la Agrupación Mariano Ferreyra.

"Cada vez que hay alguna (manifestación) ignoramos la duración que habrá de tener y cada vez son más intensas. Somos ajenos a la problemática que las motiva pero debemos soportarlas como si fuéramos responsables de aquello que las motiva", expresaron en el escrito.

"Las que nos toca padecer ahora se inició el lunes 2 y nos significó la ocupación de la vía pública, en la calle Santa Cruz, 20 de Septiembre y aún 14 de Julio, vallada por la policía", detallaron.

"La mecánica de las protestas es siempre la misma: batir de bombos en horas de la mañana y de la tarde, a lo que se suma en esta oportunidad música a un volumen tal que es imposible, frente a este embate acústico, desarrollar cualquier actividad en nuestras casas", se quejaron los vecinos de La Perla en el comunicado.

"Los manifestantes cortan las calles a su libre albedrío y la pasividad de la policía ante ello es absoluta. Sólo respecto a los vecinos y a quienes concurren a nuestros domicilios a llevar a cabo visitas o distintas tareas valen las restricciones, ya que deben pedir permiso para pasar", advirtieron.

"Los manifestantes se alternan por turnos, en los cuales se van relevando y vienen micros en horario nocturno a recoger a quienes acabaron su horario de manifestar", continuaron.

"La visión que tienen los pocos medios que llegan al lugar es totalmente sesgada. Hoy, por ejemplo, cuando llegó un móvil periodístico los manifestantes estaban tranquilos y la protesta parecía pacífica.

Está muy lejos de ser así", relataron en el escrito.

"Inútiles fueron todas las presentaciones que como vecinos hemos llevado a cabo en ante diversas autoridades durante todos estos años, ya que las protestas tuvieron lugar aun en época de elevado número de contagio de Covid", resaltaron.

"Estamos, en el sentido más lato, totalmente solos y desprotegidos ante esto, nosotros que, con nuestro esfuerzo, sostenemos el erario público.

Hablo en nombre de vecinos que están hartos de no ser escuchados y por razones de temor, ya que las manifestaciones no son todo lo pacíficas que aparecen ante la llegada de los medios solicitamos que no se divulgue nuestra identidad", concluyeron.