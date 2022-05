Inmenso dolor: murió el joven que fue internado luego de esquivar un bache

Murió el hombre que estaba internado en el HIGA producto de un accidente con su bici moto luego de sufrir una caída producto de esquivar un pozo que había quedado en la acera.

Jorge Maidana estuvo por espacio de tres semanas en el nosocomio y en las últimas horas se hizo oficial la trágica noticia para su familia que ya había pedido respuestas al Municipio y ahora irá a la justicia.

Maidana llegó con múltiples heridas y pérdida de masa encefálica al HIGA, los médicos lo intervinieron y realizaron las curaciones pero un paro cardio respiratorio a las 3 am acabó con la vida del trabajador. En el transcurso de su internación, los familiares hicieron un reclamo a metros del HIGA, donde pidieron que los responsables se ocupen del caso.

"Mi marido sufrió un accidente porque la municipalidad dejó todo a medio hacer en las calles que están todas rotas. Él venía en la bicimoto con luz, siempre por el mismo lado y al agarrar por ahí se le quebró la horquilla de la bici. Ahora está en terapia intensiva, porque corre riesgo de que no salga de esta", manifestó Griselda Robles, esposa del damnificado a El Marplatense.

Maidana tenía esposa y dos hijos, era sostén de familia. Respecto a cómo sucedieron los hechos, la familia comentó: "Lo estaba esperando, ese día le estaba haciendo la comida para que lleve al otro día vaya a trabajar y me llaman de que tuvo el accidente. No lo podía creer, lo primero que nos dijeron en el hospital es que ya no tenía posibilidades de vivir, fue médico clínico que lo atendió ese día en la guardia. Después vino el cirujano que lo operó de la cabeza y nos calmó, nos dijo que iba a salir de esta, que había visto casos más graves, pero que si se le desinflamaba el cerebro iba a estar bien".

Los familiares del joven, aún con el dolor que significó la noticia, acudirán a la justicia para encontrar los responsables de este caso.