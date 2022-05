Mientras lo estábamos temiendo, llegó

Pero al llegar daba menos miedo

porque haberlo temido tanto tiempo

lo había vuelto casi bello.

Haces una Prueba ¬- Horror

Te lo vuelves a Probar – Fatal

Es peor saber que Vendrá

que saber que está aquí Ya.

Probarse lo Extremo,

la Mañana en que aún es nuevo,

es más Terrible que llevarlo,

durante toda tu existencia, puesto.

Poema 1277. Emily Dickinson

Una fobia es un miedo extremo e irracional que está acompañado de conductas de evitación hacia el objeto temido. Una fobia poco conocida es la amaxofobia. Las personas que la experimentan sienten un miedo intenso a conducir, a la exposición, o la imaginación de situaciones asociadas a la conducción. Amaxofobia es una palabra rara, por eso vale la pena referirse a su etimología. Deriva de dos términos del griego antiguo. La primera de ellas, que conforma su raíz es hámaxa, que significa chásis o armadura de un carruaje. Homero y Herodoto usaron esa palabra en sus escritos. La segunda palabra es phobia, que deriva de phobos. Significa huida, fuga o pánico. Este término fue usado por varios escritores de la antigüedad como Homero, Heródoto, y Platón.

La fobia es el extremo del miedo, pero el miedo es una emoción básica. Hay otras emociones como el asco, la ira, la tristeza, o la felicidad. Las características distintivas de las emociones son objeto de debate y controversia. Por ejemplo, la lista de emociones básicas puede ser más o menos extensa según los autores que leamos; la importancia que tengan la biología o la cultura dependerá de la perspectiva teórica; y la distinción de emociones humanas complejas también está en discusión. Sin embargo, no todo es desacuerdo. Hay muchas características sobre las que hay coincidencias. Las emociones son adaptativas, es decir, nos permiten relacionarnos con el ambiente de manera que podamos protegernos, ya sea evitando peligros u obteniendo recursos necesarios para vivir. Cualquier emoción es una respuesta del organismo frente a un estímulo que puede ser externo (una araña) o interno (imaginar una araña). Emily Dickinson lo dijo de forma poética: “Mientras lo estábamos temiendo, llegó”. Las emociones implican una evaluación del estímulo, pero esa evaluación no involucra solo la corteza cerebral o procesos racionales. Es decir, hay otras estructuras cerebrales involucradas en las respuestas emocionales. Las emociones no son solo un proceso de pensamiento, sino que involucran la reacción de todo el cuerpo. Los sentimientos son nuestra conciencia de las emociones.

Decimos, estoy triste, estoy enojado, estoy asustado. La interpretación y la expresión de las emociones depende del contexto cultural y de los aprendizajes de cada persona. Por último, en esta lista breve de acuerdos, las emociones no son patrimonio del ser humano. Los animales tienen emociones semejantes a las nuestras.

El supuesto detrás de la idea de que existen emociones básicas es que son heredadas en términos biológicos. Es decir, están codificadas en la información de nuestra especie del mismo modo que lo están nuestras capacidades perceptivas, nuestras habilidades motrices, la conformación de nuestro sistema visual y cualquier otro rasgo que nos haga humanos. En cuanto al miedo, nos ayuda a alejarnos de las fuentes de peligro o a enfrentarlas si no nos queda otra opción. Huimos o luchamos. La naturaleza es, en principio, cobarde. La valentía es el último recurso. Hay algunos estímulos que generan una respuesta de miedo para la que estamos preparados desde que nacemos. Esos miedos parecen universales. La lista incluye arañas, roedores, serpientes, alturas, y lugares cerrados, entre otros. Pero no todo es heredado, el miedo también puede aprenderse.

Hay una estructura cerebral del tamaño y la forma de una almendra que tiene mucho que ver con la respuesta de miedo y con su aprendizaje. Se llama amígdala. La amígdala aprende con facilidad y tiene mucha memoria. Cuando la amígdala aprende que algo es peligroso requiere mucho trabajo que lo desaprenda. Eso quiere decir que, luego de una experiencia de miedo, cuando lo que nos asustó vuelve a presentarse o cuando lo imaginamos, la amígdala toma el control, volvemos a sentir miedo y queremos huir. Huir genera recompensas. La primera es conservar la vida, la segunda es la calma. Como el miedo despierta la respuesta de estrés, alejarnos de lo que nos asusta reduce la inquietud. Es decir, la respuesta del sistema simpático deja su lugar al sistema parasimpático. Este sencillo y complejo mecanismo está detrás de la construcción de las fobias.

La amaxofobia es una forma particular de miedo extremo. Como todo miedo extremo es incapacitante o genera dificultades en la vida diaria. Debido a que el automóvil es un instrumento con una función social importante, las personas que lo sufren experimentan limitaciones. De todos modos, el auto no es imprescindible, ni es obligatorio conducir. A veces, es posible afrontar el problema evitándolo, el apoyo social puede servir en esos casos, también puede servir para afrontarlo de manera activa. Además del apoyo social la terapia es una herramienta muy útil para superar las fobias. La amaxofobia no es a todo o nada. El malestar experimentado puede no impedir manejar, pero puede interferir con la tarea. Cuando eso pasa pueden cometerse errores, pero eso será tema de otra columna.