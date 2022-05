Yaaz Collado: "La vida me ha regalado momentos y personas únicas que no cambiaría por nada"

Yaaz Collado es una artista emergente de la provincia de Buenos Aires, cuyo amor por la profesión se nutre de su entorno familiar y manifiesta desde la infancia a través de la danza y la comedia musical.

A partir de los doce años participa en diferentes festivales del interior del país con su banda de folk rock. Tiempo más tarde, incursiona en espectáculos y protagoniza varias obras. La más importante: Borgia, el Musical, que marca un antes y después en su carrera.

Durante el 2018 es seleccionada para debutar como actriz en la exitosa serie Kally´s Mash Up de Nickelodeon Latinoamérica. Un año más tarde decide dar un salto en la música, abordando el género que realmente le apasiona: el rock pop.

De esta manera, Yazmín comienza a girar con su banda y adelantar temas del disco debut Apología cuyo primer corte Paredes Blancas, es publicado durante abril del 2022 con una producción audiovisual de primer nivel.

Confesando en La 100 Mar del Plata, que esta ciudad es un lugar que le trae recuerdos felices -gracias a los teatros, el arte y la buena vida-, se sumó a mi propuesta de dividir por letras su +Chance:

+ = Tu lado mas positivo? Siempre estoy abierta a nuevas posibilidades, en constante movimiento con la música y el arte.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? Desde chiquita siempre soñé con vivir en el mundo artístico. Desde que tengo uso de razón entiendo que el arte me atraviesa

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Siempre camino hacia mis sueños, creo que es la forma de sentirse vivo entre tanta incertidumbre. Aunque los contextos sean distintos y estemos en constante cambio voy rumbo a mis sueños.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? No, la vida me ha regalado momentos y personas únicas que no cambiaría por nada. Soy amante de mis raíces. Mí vida es azar constante y en cierta forma la vuelve más que interesante. Creo que jugar con las cartas que nos tocan sean cuales sean, es emocionante.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? Nunca le diría si a cualquier dicho o acción que esté por fuera de mis valores o principios.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Súper bien, soy muy creyente del universo y las energías. Logro conectar y sentirme parte del todo con simples cosas. Caminar en la tierra descalza, mirar las estrellas o escuchar los sonidos y melodías que la naturaleza me regala.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? No espero volver a ningún lado, simplemente espero vivir el ahora de la mejor forma posible, disfrutando lo bueno y lo malo.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.