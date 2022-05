Mar del Plata se perdió Boca - Racing por no tener un estadio en condiciones

Desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) confirmaron que tenían entre sus opciones a Mar del Plata para disputar el encuentro entre Boca y Racing por una de las semifinales de la Copa de la Liga. Sin embargo, esto no pudo ser por no contar con la totalidad de la capacidad disponible, ya que tiene la platea cubierta clausurada por peligro de derrumbe.

El titula del organismo de seguridad deportiva bonaerense, Gustavo Gómez, confirmó a TYC Sports que el Minella no pudo albergar el encuentro ya que el Municipio clausuró una de sus plateas.

"Estábamos presumiendo que los equipos que llegarán a esta instancia serían los de gran convocatoria. Queríamos un estadio grande, pero sin colapsar. Lanús no es una cancha de las dimensiones que la gente pensaba pero hoy no hay otra cacha. Estaba la posibilidad de jugar en el Minella, pero el municipio dijo que no se puede porque tiene una tribuna clausurada", sostuvo Gómez.

En el caso del Estadio de La Plata, donde recientemente tocó La Renga, dijo: "No era una posibilidad porque tiene un piso removible, que luego de los recitales, no se puede jugar directamente porque hay que acondicionar y resembrar. Nosotros damos una supervisión y autorización de seguridad deportiva, pero los municipios son los que dan la habilitación".

Recordemos que el cotejo entre el "Xeneize" y la "Academia finalmente se jugará en "La Fortaeza", estadio del club Lanús, este sábado a las 17.