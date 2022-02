Aldosivi explotó contra el intendente Montenegro por el estado del Minella

Por Marcelo Marcel

El estadio José María Minella y su falta de mantenimiento. La tribuna techada clausurada desde el año pasado y una mala imagen que dio la ciudad con motivo del partido de Aldosivi ante Boca Juniors, en el primer partido como local del "tiburón" por la Copa de la Liga.

"¿La iluminación está bien?", se preguntó Sebastián Vignolo a cargo de la transmisión oficial por la cadena internacional Fox Premium, en un tramo de su relato en el inicio del segundo tiempo del partido que el "Xeneize" ganó 2 a 1. "Necesitaría una renovación", acotó Diego Monroig, desde el campo de juego y se produjo en ese momento, un largo silencio.

Todo ello suma voces y más comentarios ya resaltados en este portal de noticias, en donde el escenario, además de sus falencias de estructuras, no cuenta con la iluminación acorde para transmisiones en HD como sí tienen la mayoría de los estadios del fútbol argentino y son competitivos para aspirar a partidos trascendentes de CONMEBOL. Una queja que hacen los directores de cámara que tienen que venir al Minella para mostrar al país las alternativas de los partidos del "Tiburón".

Este miércoles, a minutos del inicio del partido ante Boca, el que alzó la voz una vez más fue José Moscuzza (h), vicepresidente del "Tiburón" que le apuntó directamente al jefe comunal Guillermo Montenegro, en la previa del partido, en la transmisión de TyC Sports.

"Una vergüenza el estadio. Me duele, uno quisiera tener un estadio acorde. El municipio no hace nada para que esto cambie, uno siente que no quieren tener un equipo en Mar del Plata en Primera. Podríamos haber vendido el doble de entradas, pero por tener inhabilitada la parte techada tenemos menos gente", lanzó el dirigente.

Además enumeró la cantidad de problemas que afronta el Minella: "El campo de juego está mal y no tiene riego. Recién saludé a (Martín) Cauteruccio y donde se cambia él comenzó a llover. Nadie hace nada, después si uno se va a jugar afuera la culpa la tenemos nosotros y no es así".

Luego, sentenció: "El Municipio le pone palos en la rueda a uno y me duele como marplatense que no les interese un equipo en la Ciudad". Cabe recordar que mientras Aldosivi juega en Primera División hace varios años, Alvarado, otro de los equipos de Mar del Plata que juega en la Primera Nacional -y que tiene como presidente al ex diputado del Frente de Todos Facundo Moyano-, también utiliza el estadio.

Durante todo el gobierno de Montenegro presentamos pedidos de informes desde @BloqueTODOSMDP y ni siquiera se presupuestó un estudio técnico para mensurar lo que hay que hacer. pic.twitter.com/Bzut9Gm7ts — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) February 16, 2022

Por último, si bien Moscuzza fue muy crítico con Montenegro, hizo la salvedad de que este es un problema que ha atravesado a varios intendentes: "Es un estadio del 78 y está igual. Ningún Gobierno se ocupó de hacer nada", reprodujo el sitio Doble Amarilla.

De acuerdo a la información que recogió El Marplatense, al no tener habilitado el sector techado y sus respectivos palcos y plateas bajas laterales, algo así como 18 mil butacas, "Aldosivi se perdió de facturar más de 40 millones de pesos", con lo cual el estado actual del estadio, además, perjudica las arcas del club marplatense.

En la Sesion de hoy aprobamos un pedido de informe respecto del estado de conservación y mantenimiento del Estadio Jose Maria Minella, el cual lamentablemente VOTARON NEGATIVAMENTE los concejales de @gmontenegro_ok. Políticas deportivas que dejan mucho que desear..... https://t.co/N1mBTHADir — Nicolas Lauria (@nicolauria) October 14, 2021

"NO HAY PRESUPUESTO"

El mismo día del partido ante Boca Juniors, el titular del Ente de Deportes y Recreación, Andrés Macció, concurrió al HCD para defender el presupuesto de su área, en el marco de las discusiones en el ámbito de la comisión de Economía y Hacienda.

Allí, reconoció que en el 2022, no está contemplado una partida de dinero para realizar reparaciones en el máximo escenario que tiene la ciudad y que, realizar un estudio de ingeniería para determinar exactamente el estado real de las instalaciones y de la tribuna techada, demandaría un costo de $18 millones.

En ese misma ámbito, el presidente de la comisión de Deportes del HCD, Ariel Ciano dio su parecer: "Lamentamos muchísimo que para Montenegro no sea una prioridad mejorar la infraestructura de un Estadio emblema del deporte local y nacional”, deslizó Ariel Ciano.

“Para quienes amamos el fútbol que hoy vuelvan a jugar Aldosivi y Boca en nuestra ciudad es una gran alegría. Por eso nos resulta muy preocupante que las obras que necesita el Estadio no sean una prioridad para Montenegro en este 2022. El Emder no asigna recursos ni para estudios técnicos de diagnóstico ni para mejoras de la infraestructura del Minella”, apuntó el concejal massista.

DONACIÓN DE ALVARADO

La semana pasada, el club Alvarado, que utiliza el estadio para su participación en el torneo de la B Nacional, realizó una donación de 500 litros de pintura.

En la iniciativa, a la cual este portal de noticias tuvo acceso, desde el gobierno comunal destacaron que “la donación ofrecida redunda en beneficio para el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), toda vez que con ello se reforzará la tarea de mejoras del mencionado escenario deportivo”.

Cabe señalar que Aldosivi, por su parte, realiza contribuciones permanentemente sobre el escenario Municipal. Están relacionadas en aporte de semillas y elementos indispensables para poner en condiciones el césped del Minella, en donde el personal de carrera del EMDER realiza una destacada labor para que desde ese aspecto, no desentone con otras canchas, aunque carece de un sistema de riego moderno.