El intendente sobre las alternativas de la oposición en el debate Zona Roja: "No sirven, que le expliquen a los vecinos"

El Ejecutivo Municipal elevó al Honorable Concejo Deliberante el proyecto que establece que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal y especifica que “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.

Asimismo, el proyecto establece que luego de determinar estos lugares, de verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados, se impondrá a los participantes una multa de mil a cinco mil Unidades fijas (90 pesos cada unidad) y/o arresto de cinco (5) a treinta (30) días.

Respecto a este tema, el intendente Guillermo Montenegro se refirió en CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3) a la falta de consenso en el HCD entorno al debate que se generó en el recinto y "la falta de respuestas para los vecinos" en esta materia.

"Lamentablemente siento que algunos sectores políticos no quieren dar herramientas a los vecinos para solucionar los problemas. Hacen planteos que no conducen a ningún lado, no quieren una solución. Ni siquiera ponen palos en la rueda, quieren que no haya rueda me quieren perjudicar a mi, a mi espacio", disparó el jefe comunal.

"No quieren multas, ni arresto y son herramientas. Tenemos que ponernos en el lugar del vecino porque hay personas que ofrecen droga frente a una casa de familia y esta situación genera un problema a los vecinos, y los problemas hay que enfrentarlos. Hay que ponerse en el lugar del otro no solamente hacer política en un año electoral hay que ser serios ", sostuvo.

"Mi propuesta sin multa y arresto, no sirve, lo que planteamos es una alternativa. El Frente de Todos deberá explicarles a los vecinos, la Justicia y la Policía. Este tipo de actividad no se puede hacer donde haya vecinos y punto", concluyó.