Taxis vs GPS: "Era una discusión que atrasa diez años"

Luego de que un grupo de taxis manifestaran que acatarán la instalación del GPS, pero a la espera de que el Municipio se haga cargo de los costos, el secretario de Gobierno de General Pueyrredon, Santiago Bonifatti, remarcó que “si ellos acatan, como dijeron, vamos a estar conformes ya que lo que deseamos es tener un mejor servicio para todos los vecinos”.

“Como lo dijimos desde el primer día la instalación de los GPS dentro de los taxis es obligatoria por ordenanza que, además de localizarlos y saber si están trabajando, es un botón antipánico que le permite a los choferes y a los pasajeros tener viajes más seguros”, explicó el Secretario al aire de “Hora 19” emitido por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3)

“No hicimos nada más que lo que dijimos desde el primer día: sostener la fecha que se hará la renovación anual para el primero de junio y que todos los taxistas lo tengan. En noviembre les propusimos una alternativa más económica de la que marca la ordenanza, la posibilidad de que compraran el dispositivo en donde ellos desearan y a través de un paquete de datos que contratan con la empresa de telefonía que ellos mejor les parezca venir al COM, inscribirlos y nosotros los monitoreábamos. También les dimos la alternativa, que siempre existió, de que empresas locales o nacionales otorguen los dispositivos en comodato y que ellos abonen una mensualidad para ese monitoreo desde el COM”, agregó.

Asimismo, resaltó que “si ellos acatan, como dijeron, vamos a estar conformes ya que lo que deseamos es tener un mejor servicio para todos los vecinos. Decirle que no al GPS era como decirle que no a la energía eléctrica o al teléfono celular. No hay una sola flota de transporte que no contenga GPS por temas de seguridad y control, esta era una discusión que atrasa diez años, los que tenían que explicar porque no lo querían eran ellos”.