Viruela del mono: "Hay que aclarar que no es la misma viruela que conocemos todos"

La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar entre las personas a través del contacto estrecho. A medida que crecen los casos detectados en el mundo, qué se sabe hasta ahora de esta enfermedad infecciosa, cómo detectarla y cuál es el tratamiento.

El primer caso de viruela del mono fuera de África se detectó el 7 de mayo en Reino Unido. Desde ese momento, al menos 15 los países reportaron la enfermedad, entre casos confirmados y sospechosos. El primer país en América Latina en notificar la presencia de esta patología dentro de su territorio fue la Argentina.

En diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), la licenciada Patricia Fortina en sus habituales columnas del programa "Primera Tarde", se refirió a esta "nueva vieja enfermedad".

"En realidad tenemos que saber no es una enfermedad nueva, es una enfermedad endémica en África que data del 1958. Las transmisiones son a través de roedores y monos, pero hay que aclarar que no es lo mismo que la viruela. Esa que nos afecto por mucho tiempo, y si bien tiene similitudes,

no es la cepa a la que todos le tenemos miedo", comenzó diciendo la especialista.

"Todo este rebrote de diversas patologías comenzó a darse en países donde hay mucho movimiento de gente, como Estados Unidos o los países europeos que hoy están en la primavera, donde hay multitudes eso hace que la transmisión sea frecuente", agregó.

"Como en toda enfermedad hay que estar atentos a los síntomas, inflamación de ganglios, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre alta, dolor muscular y malestar general. Y después de los 3, 4 días aparecen las famosas ampollitas", dijo.

"En el algunos medios se publicó que puede surgir de la relación sexual entre hombres y es falso. No hay que estigmatizar la homosexualidad, es una transmisión que se puede dar tanto entre hombres, mujeres y hombres y mujeres", concluyó.