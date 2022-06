Exploración offshore: "Esto viene a darle trabajo a la gente de Mar del Plata"

Por Marcelo Marcel

La Audiencia pública consultiva para la exploración offshore desarrolla la tercera jornada con más oradores de distintas Instituciones y organismos, tras lo que fueron las dos primeras donde se mostró un contundente respaldo a la iniciativa Nacional.

Este miércoles, el edil Horacio Taccone, promotor de la iniciativa, volvió a estar en la presidencia del cuerpo deliberativo, en donde tienen posición de sus visiones otras Instituciones. Cada uno tiene 5 minutos para dar su concepto desde la virtualidad.

En la primera jornada la exploración offshore recibió un fuerte respaldo en la audiencia pública, con el apoyo de sindicatos, universidades, el Clúster de Energía, la UCIP, asociaciones y cámaras empresarias vinculadas a la industria y la pesca de Mar del Plata, mientras que a las voces críticas al offshore llegaron de organizaciones ambientales. En la segunda se mantuvo ese apoyo, incluso con representantes del sectores de otras ciudades como Bahía Blanca o Neuquén.

En la Audiencia pública consultiva, puntualmente, se debate sobre el impacto ambiental y en la pesca de la prospección sísmica de las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas a más de 300 kilómetros de la costa marplatense. Las licencias fueron adjudicadas en 2018 a la compañía noruega Equinor, asociada con YPF, mediante una licitación internacional, que incluyó también otras áreas en distintas cuencas offshore del país. En total, se entregaron 18 áreas a 13 compañías distintas.

Marcos Alvarenga, representante del Sindicato de Guincheros y maquinistas de grúas móviles, sostuvo que "Mar del Plata es una de las ciudades con mayor índice de desocupación".

"Sabemos que con este tipo de propuestas se puede modificar el uso de maquinarias y que puedan llegar máquinas de otras tecnologías nuevas para darle trabajo a la gente de nuestra ciudad", agregó.

A su vez, argumentó que "la transición energética es una de las columnas vertebrales de este tema. Hacerla de hoy para mañana es imposible. Debemos ir a energías limpias pero por el momento tenemos que seguir el camino del petróleo hasta llegar a las energías renovables y sustentables".

Alvarenga remarcó que "nos tenemos que poner de acuerdo en saber utilizar estas energías para poder hacerlo de manera consciente", remarcó para finalizar su exposición.

A su turno, Gustavo Bispo de MedeaTec, expresó que "es momento que Mar del Plata deje de pensar en las temporadas de verano o fines de semana largo y ponga en marcha su matriz productiva. Y es en el mar argentino. Propongo en que trabajemos fuerte pero dejemos de lado entre lo que se dice o se hace. Vimos activistas que llegan a las marchas en autos, sin darse cuenta que pueden hacerlo gracias a la energía. A aquellos que tienen posición negativa, les pido que se informen. Quiero expresar mi total apoyo y adhiero al presidente del Clúster, Marcelo Guiscardo".

Desde FLACSO- CONICET, Ignacio Sabbatela, señaló que el país tiene una larga experiencia en la explotación offshore, y advirtió que "hay un 100% de error de probabilidades de futuros derrames, y que tampoco puede haber contaminación visual a 300 km de la costa".

Del lado de APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de le delegación Mar del Plata), su presidente Gustavo Casciotti, comentó que "tenemos la oportunidad de convertirnos en exportadores de energía generando divisas, evitando la restricción externa y al mismo tiempo genera dólares para caminar hacia la transición energética".