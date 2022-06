Victoria Tolosa Paz en Mar del Plata: "Tenemos que explorar y desarrollar la matriz energética"

La diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, junto al Director del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, estuvieron presentes en las instalaciones marplatenses del Correo Argentino este viernes y dialogaron la prensa local de diversos temas como económica, desarrollo, empleo y exploración offshore.

En un principio mencionó que están “trabajando en la agenda productiva que tanto necesitamos para apuntalar Mar del Plata. Visitamos nuevamente en el Parque Industrial dos empresas que son orgullo nacional y que están teniendo un crecimiento muy importante. La agenda legislativa industrial es muy importante, la comisión de industria por primera vez está en manos del Frente de Todos, soy secretaria de esa comisión y estamos tratando en este momento la ley de compra argentino que es muy importante para las PYMES. Esto significa que el Estado va a seguir priorizando la producción y mano de obra Nacional. El 13% del producto bruto interno del país es el Estado comprando. Esta ley junto con la de biotecnología y nanotecnología hará que se produzca, desarrolle”.

Por otro lado, el empleo fue otra de las consultas donde remarcó que “estamos trabajado en que cada una de estas herramientas tenga un componente grandes para ir traspasando los planes sociales en trabajo genuino. Destruir la Argentina fue mucho más rápido que volver a ponerla de pie, hay un pueblo que viene sufriendo. Son cuatro años de un derrumbe económico, productivo e industrial. Este es el perfil que tenemos que desarrollar para no perder nuestra capacidad de crecimiento. Tenemos un problema inflacionario que hay que resolver, pero ese problema no tiene que negar que el país crece y esto se ve en Mar del Plata. Nosotros pensamos en una Mar del Plata que no es solo de verano, venimos de una temporada tal vez más baja en turismo, pero no en términos productivos”.

Respecto al Correo Argentino explicó: “Venimos trabajando con “Manino” como miembro del directorio y es la muestra del crecimiento en la contraparte de la logística del país. Como la modalidad de la pandemia nos enseñó la importancia y estamos trabajando en ponerlo en lo que llamamos el entramado PYME. Tenemos que seguir ampliando y poniendo en valor a esta gran empresa estatal con una mirada moderna”.

Por último, la Diputada Nacional reflexionó sobre la exploración offshore y resaltó que “hoy se cumplen 100 años de YPF, parte de esta jornada celebraremos esto y la soberanía energética. Esta soberanía tiene que ver con ser capaces de desarrollar nuestros recursos cuidando el ambiente. Soy de las que piensa que tenemos que explorar y desarrollar la matriz energética. Sin energía no hay PYMES ni industrias que puedan crecer, no hay Argentina posible. Tenemos una oportunidad enorme, pero con una consciencia muy clara, esto no es en contra del recurso. Mar del Plata tiene un debate profundo para dar, pero siendo conscientes de proteger nuestro recurso”.

Por su parte el Director del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, declaró que “el hot sale fue una venta record. Nosotros necesitamos reconvertir estas cosas y el e - commerce es una de las formas. Las empresas tienen crisis de crecimiento y los tenemos que acompañar. Hoy le voy a mostrar a Victoria los tres últimos pisos del correo que estaban abandonados y será cedido a la AFIP y esto tiene que ver con el achique del Estado”.