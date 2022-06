Fotomultas: "Deja un tufillo de corrupción que nos preocupa y mucho"

Marina Santoro edil del Frente de Todos dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) por la polémica que desató la decisión unilateral del Ejecutivo de aplicar el sistema de fotomultas en el distrito, amparado en la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades (art. 45 de la ley 15.310 modifica el art. 41 de la LOM). Sumando así, más voces en contra.

“Corresponde al Concejo autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a las Leyes provinciales o nacionales. Exímase de éste requisito en los casos de los convenios suscriptos con los organismos de la Administración Central, desconcentrados, descentralizados. Sociedades y Empresas del Estado, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional”, en este punto se apoyó Montenegro para sortear al HCD, donde el expediente fotomultas estaba trabado y disponer directamente la aplicación del convenio que ha generado un manto de sospechas.

"Antes que nada quiero aclarar que esta modificación que mencionan es posterior a la firma del convenio. Esto es algo más que se le suma al expediente que ya venía con un manejo irregular, tenía asignada comisiones y llamativamente desaparecieron junto a hojas del expediente, además de un concejal que cambió su postura de un momento para otro. Detrás de esto, estamos convencidos, que hay un negociado que solo beneficia a unos pocos", sostuvo.

"Solo el 24% de lo recaudado es lo que le queda al Municipio y es muy poco dinero, cuando el convenio anterior que habíamos firmado con la UTN hablaba de un 50%. Hay mucho dinero que queda fuera de la ciudad. Nadie está en contra de un instrumento tan importante para la Seguridad Vial, pero esta política debería ingresar por licitación para no entrar en estas cuestiones tan poco transparentes que lo único que hacen es beneficiar al Intendente y su gobierno", dijo.

"Todo lo que podamos hacer de forma coordinada no lo vamos a descartar. No podemos permitir ni el Concejo Deliberante y los vecinos y las vecinas de Mar del Plata y Batán semejante atropello. Es todo muy turbio, todo lo que está pasando son negocios en manos de unos pocos. No descartamos ninguna medida ninguna acción. No sabemos cuánto va a costar, ni de las empresas que participarán. Hay un tufillo atrás de corrupción, que nos preocupa y mucho", concluyó.