Voces por el aumento de la tarifa de taxis: "Siempre fuimos por debajo de la inflación"

Miguel Rodríguez del Sindicato Marplatense de Peones de Taxi, dialogó con El Marplatense sobre las sensaciones después de extenderse una semana más la resolución, tras la decisión de los concejales que integran la comisión de Movilidad Urbana.

"Es entendible la postura de los concejales por las dos posturas distintas que hubo hoy. Nosotros seguimos defendiendo nuestros valores porque son los costos reales de la situación, con la inflación del 30 % hemos perdido casi un 51.93% de la ganancia desde el 2019 hasta acá", sentencio

"Los valores que compartimos son contundentes, siempre fuimos por debajo de la inflación hasta la actualidad. Y desde 2019, los compañeros que vinieron a pedir perdieron un 18 % cada año aproximadamente", disparó el referente del sector

Respecto a una posibilidad de medida fuerza por la dilación en el tratamiento del pedido, dijo: "Con el paro y la medida de fuerza no hay ninguna resolución, hay que esperar hasta el próximo lunes", concluyó.

Por su parte, Raúl Vicente, de la Sociedad de Conductores de Taxis, en diálogo con este medio, afirmó: "Me llama la atención que necesiten una semana más de estudio , si ya veníamos hablando con los concejales".

"Es totalmente innecesaria toda esta demora, el aumento es necesario. El servicio sabemos que no es bueno, pero los insumos están caros, las unidades no se pueden renovar porque no hay acceso a 0km", disparó.

" Hay bronca en la gente porque el aumento es necesario ya. Pero bueno, los concejales son los que deciden, el estudio de costo y demás. Esto llevaría la ficha a 14 pesos y la bajada de bandera a 215 pesos, tenemos la expectativa de que se trate la próxima sesión del HCD y que esté resulto cuanto antes", agregó.