Tendencias en vestidos de novia 2023

El panorama nupcial se renueva temporada tras temporada para ofrecer a las novias novedosos diseños con los que dar el "sí, quiero" con estilo. Unas creaciones que, como cada año, se presentan en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week.

Así que si sos una futura novia y tenes pensado pasar por el altar en 2023, no podes perder detalle de todo lo que se ha visto encima de la pasarela. Seguí leyendo y descubrí todas las tendencias que marcarán la tónica de la próxima temporada. Unas tendencias, nuevas y con continuidad, que ayudarán a dar forma al vestido de novia de tus sueños.

Flores en todas sus expresiones

Las flores se han adueñado de la pasarela de la Barcelona Bridal Fashion Week. Y es que si algo nos ha quedado claro es que en 2023 veremos muchos vestidos de novia con flores, unos outfits cargados de romanticismo y dulzura que no dejarán a nadie indiferente. Unas flores que no solo se encuentran en preciosos y delicados bordados y calados planos, sino también en relieves y en numerosas formas 3D. Sin duda, el detalle por excelencia de las novias más femeninas y sofisticadas. Y es que colocadas de forma estratégica, harán que tu traje se inunde de una sensualidad y una fragilidad nunca antes vista.También adornando accesorios trendy como capas translúcidas, pendientes oversize, mangas semitransparentes y puños de abrigos fantasiosos. Una multitud de apliques florales que tanto encajan en una boda romántica como en una de cuento o en una más bohemia.

Conjuntos de dos piezas

La moda nupcial ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años incorporando nuevos y rompedores diseños con el fin de adaptarse al estilo más vanguardista de las novias de hoy en día. Hablamos, entre otros, de los conjuntos de dos piezas, que han tenido mucho protagonismo en esta nueva edición de la BBFW. Y es que también se llevarán los vestidos de novia que combinan preciosas faldas largas, más o menos voluminosas u holgadas, con trabajados tops, que dejan la cintura al descubierto. Unos modelos perfectos para las novias más modernas que buscan marcar la diferencia en su paso por el altar sin renunciar a la comodidad ni a su personalidad.Una tendencia que también admite otras posibilidades, tal y como han puesto de manifiesto Jesús Peiró e Isabel Sanchís, con tops que se conjuntan con pantalones cortos ultra chic o pantalones palazzo a la última moda. Sin olvidarse de los modernos trajes chaqueta con pantalón.

Minimalismo chic

Dicen que muchas veces "menos es más". Y esta edición de la Barcelona Bridal Fashion Week reivindica más que nunca el poder del minimalismo, ya que se han visto muchos vestidos de líneas limpias y sencillas. Algunos de ellos completamente lisos y sin adornos y otros con delicados bordados en zonas estratégicas para un aire más moderno.

Pero, ¿cuál es el denominador común de todos ellos? Que no les faltan cuidados detalles románticos y femeninos, como vistosos elementos en 3D, cinturas semitransparentes, mangas originales o capas dobles que nacen de los hombros, entre otras características. Así como tampoco caídas suaves, ya sea en los modelos más entallados o en los looks con faldas más pomposas o vaporosas y bohemias. Unos vestidos de novia sencillos con líneas armoniosas, que se encuentran en las colecciones 2023 de firmas como Sophie et Voilà y Nicole Milano. Y es que la sencillez no está reñida con la elegancia ni, mucho menos, con el efecto wow que todas las novias desean.

La belleza de las capas

Ya hace un tiempo que las capas para novias llegaron al mundo bridal para quedarse. Una tendencia que seguirá siendo la estrella del momento. Y es que se trata de unas piezas de abrigo que añaden un plus de estilo y sofisticación al diseño que decidas llevar. Transparentes, en crepé con detalles brillantes, con flores 3D, en tul con pedrería… ¡Las opciones son infinitas y además se adaptan a todos los estilos nupciales!

Unas capas que hacen a su vez de largas colas y que nacen tanto de hombros y cuello como del medio de la espalda o del propio vestido. Sin olvidar las mangas capa, que también han tenido un papel relevante encima de la pasarela.

Brillos y más brillos

Si buscas la forma de llamar la atención en tu boda no puedes pasar por alto los vestidos de novia con muchos brillos, que nunca pasan de moda y este próximo año pisan fuerte de nuevo. Y es que los diseñadores confían una vez más en la idea de salpicar de brillos, luz y resplandor las siluetas de las novias de 2023. Y lo hacen mediante tejidos suaves y brillantes, aplicaciones de pedrería, detalles joya y cinturones relucientes. Elementos que destacan cinturas, espaldas, cuerpos y faldas para un look glam en toda regla.

Transparencias de lo más sensuales

En escotes ilusión, en mangas –cortas, abullonadas, tattoo lace, etc.– , en faldas, en espaldas, en capas y velos… Las transparencias despuntaron otra temporada más. Un detalle ultra femenino que podrá ser más o menos translúcido según la imagen que desees transmitir, ya sea más sensual y romántica o más atrevida y disruptiva.

Diseños, por ejemplo, con cuerpos transparentes y detalles con brillo; siluetas largas y fluidas que terminan en faldas abiertas translúcidas; looks que incorporan capas y flores translúcidas… Un universo de posibilidades cargado de movimiento y fluidez. Unas transparencias que, por supuesto, se consiguen gracias al empleo de tejidos como la gasa, el tul o la seda.

Elementos desmontables

Otra de las señas de identidad de las colecciones Bridal 2023 son los elementos desmontables, que permiten adaptar y transformar el look a medida que avanza la mágica jornada nupcial. Hablamos de colas desmontables, que, en muchos casos, nacen de grandes lazos en la cintura, así como de capas, sobre vestidos y cuerpos con efecto capa.

Pero también de mangas voluminosas desmontables, que acompañan muchas veces estilismos de esencia más minimalista, y de ligeras faldas extraíbles. Elementos innovadores que cambian la visión completa del vestido o, en todo caso, modifican su estilo general.

Variedad de mangas

Como ya se pudo ver en los vestidos de novia 2022, las mangas únicas y diferentes seguirán siendo un must de cara a la próxima temporada. Mangas en todas sus formas –abullonadas, poeta, de quita y pon, ceñidas, cortas y largas, francesas, de hombros caídos…– que atraerán todo el protagonismo del look y pondrán la nota de originalidad al conjunto.

Vestidos de novia originales de colores

Aunque es obvio que los vestidos de novia blancos siguen siendo los mayoritarios, la pasarela de la Barcelona Bridal Fashion Week también ha puesto de manifiesto que los vestidos de novia de colores seguirán estando de rabiosa actualidad en 2023. ¿De qué tonalidades estamos hablando? Son muchas y de lo más variadas. Por ejemplo, del precioso vestido de novia en un rosa empolvado,también de los vestidos de novia de color negro,sin olvidarse tampoco de los preciosos modelos con toques dorados y plateados,perfectos para centralizar las miradas en la gran cita nupcial.

Atractivo juego de formas y volúmenes

Sin duda, es otra de las tendencias en moda nupcial femenina para el próximo año. ¡Y es de lo más interesante y atractiva! Además, la encontrarás en variadas formas y presentaciones, por lo que no tendrás problema a la hora de encontrar la más indicada para ti. Hablamos de los vestidos de novia sencillos combinados con diferentes elementos maxi, encargados de añadir la nota de encanto y el toque diferenciador al outfit. Como ya hemos comentado, muchos de estos elementos son flores en 3D, pero también plumas y flecos.

Cuerpos encorsetados

Si deseas llevar un traje de novia tradicional pero buscas darle un aire más moderno, di "sí" a los cuerpos encorsetados. Una tendencia que ha desfilado una y otra vez encima de la pasarela. Y es que las características de esta pieza atemporal la hacen perfecta para estilizar la figura, realzar el busto y dar mucho juego a nivel visual. Sobre todo, si eliges un vestido de novia con corset que deje a la vista las clásicas varillas.Las propuestas para 2023 abarcan desde modelos encorsetados con encaje –que se combinan con faldas princesa midi o bien con faldas largas y fluidas– hasta diseños rectos engalanados con flecos, pasando por diseños sirena repletos de toques artesanales.

Vestidos de novia cortos

La belleza y la frescura de estos modelos es innegable. ¡Y son perfectos para sorprender con su originalidad el gran día! ¿Lo mejor de lo mejor? Que seguirán estando de plena actualidad en 2023.Así que si te gusta esta posibilidad estás de enhorabuena, porque no te faltarán opciones. Y están llenos de elementos en tendencia…

Detalles que enamoran

Hay tendencias que ya apuntan maneras desde hace varias temporadas y que está claro que cobrarán mayor protagonismo (si cabe) de cara a 2023.

Hablamos de las asimetrías presentes en muchos modelos. Unas asimetrías tanto en el largo del vestido como en los escotes, las mangas e, incluso, las cinturas. Y no solo son muy vistosas y perfectas para acaparar las miradas… ¡sino que también resultan de lo más favorecedoras! Yolancris es una de las firmas que ha demostrado que todo es posible con ellas.

Asimismo, no pueden faltar las aberturas que, también en este caso, recorren las faldas, las mangas, los cuerpos, las cinturas y las espaldas. Permiten añadir una nota muy sensual a tu look nupcial, resultan asimismo muy cómodas.

Mención especial merecen también los vestidos de novia con espaldas espectaculares. Las verás de mil maneras, pero se imponen especialmente las que quedan totalmente al descubierto, así como las que dibujan bonitas formas. ¡Puro romanticismo para el gran día! ¿Y qué decir de los vestidos de novia con encaje? Aunque en menor medida que otras temporadas, siguen formando parte del universo bridal para las enamoradas de este tejido tan romántico.

