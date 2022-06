10 looks tendencia del verano parisino

Si el estilo de las francesas –mejor acotamos: parisinas – fuera una fórmula matemática podría ser algo así: un buen puñado de prendas básicas pero de buena calidad + unos cuantos accesorios icónicos (buena parte de ellos heredados) + una enorme dosis de actitud indolente y de seguridad en una misma. Esos tres elementos debidamente mezclados dan lugar a eso que ellas mismas llaman allure o je ne sais quoi.

Esos clichés se actualizan con pequeños (pero efectivos) detalles que tienen que ver con el qué, pero también con el cómo. Es decir, se trata de prendas y accesorios muy concretos, como una pieza de estampado de leopardo, una americana masculina, una boina...; pero también de gestos que refrescan los clichés que todos amamos, como olvidar sacar la melena del cuello del jersey o llevar el abrigo despreocupadamente sobre los hombros.

Hoy te propongo que juntos tengamos en cuenta 10 looks que en mi visita a Paris pude observar y que son tendencia para estar a la moda con el mejor estilo parisino

1) El toque Sporty Chic: El sporty chic es una tendencia que combina lo sport y casual con un toque de glamour y elegancia. El resultado es un estilo urbano pero sofisticado que no es lo mismo que llevamos para ir al gimnasio. Algunas de las posibles combinaciones de estas prendas o accesorios deportivos con nuestros looks diarios pueden ser: un pantalón de vestir o un vestido corto con un par de zapatillas running; unos track pants con un blazer y unos stilettos o unas sandalias altas; una minifalda plato con un crop top, una chaqueta bomber y unas medias de futbol. Al conjunto le podemos sumar los accesorios mencionados anteriormente que le darán ese detalle fashionista. Lo bueno de este estilo de última moda es que cualquiera puede armarlo con lo que tiene en su armario, todos tenemos un par de zapatillas, cualquiera sea el modelo; una mochila, unas gafas deportivas o un par de medias de fútbol de nuestro hermano. Además, se adapta a todo tipo de cuerpo. Hay que tratar de equilibrar todo el conjunto, o sea, que no sea puramente deportivo ni tampoco muy formal.

2) El Rosa y el Verde: Cuando apostas por tendencias tan fuertes como el rosa y el verde, lo complicado es no acertar. Pero si además escoges prendas tan de moda como los ‘shorts’ boxeadores o un bolso ovalado, te llevas el sobresaliente de las expertas en moda. Para enmarcar la cintura, toma nota y hazte un nudo ancho y si buscas un zapato que te estilice, escoge unas botas de caña ancha como las de la foto. Además, el verde flúor te hará parecer más morena.

3) La Old Money aesthetic: Vestir como si veraneases en Los Hamptons es la última tendencia que se ha puesto de moda en TikTok. Se llama ‘old money aesthetic’ y se compone de atemporales camisas blancas, sweaters marineros sobre los hombros, mocasines y joyería fina. Es decir, cadenas delicadas, pendientes de aro o perlas sencillas y relojes analógicos con correa de piel o de acero. Para completar tus ‘looks’, apostá por bolsos de marca y en colores neutros como el blanco, el beis o el negro.

4) El Kidcore más femenino: El ‘kidcore aesthetic’ es la tendencia más ‘it’ del verano y no paramos de verla en las ‘centennials’. Pero si buscas una manera más elevada de llevarla, sobre todo para la ciudad, te proponemos su versión más femenina. Elegí una blusa rosa semitransparente (mejor si tiene volados), súmale un ‘corset’ de encaje en el mismo tono y añadirle una falda de jean larga para que no resulte demasiado ‘sexy’. El toque inocente lo ponen las trenzas con lazada rosa a juego.

5) Streetwear atrevido: Para las chicas a las que les gusta el estilo ‘streetwear’, el verano puede resultar complicado. Principalmente porque el calor complica eso de llevar remeras ‘oversize’ o chaquetas bomber. Un buen reemplazo son las faldas estilo ‘cargo’, que aportan ese toque urbano a cualquier modelito y que combinadas con unas buenas zapatillas, dan mucho glam. Súmale un top lencero estilo años 2000 y unos buenos aros para completar la inspiración retro.

6) En clave Masculina: Las prendas masculinas pueden resultar todo un salvavidas en la ciudad. Nos ponen muy fácil eso de vestir sencillas y elegantes y son lo suficientemente flojas como para no pasar más calor del necesario. Toma nota y lleva tu camisa blanca ligeramente desabrochada para que se vea tu ropa interior y aporte un toque femenino. para la parte de abajo, puedes añadir un pantalón corto estilo bóxer o de tela satinada con unas sandalias de hebilla tipo Birkenstock. Lo más unisex posible.

7) Todo el denim:Vestir bien para ir a la oficina puede ser todo un reto en verano. Para no equivocarte con tu apuesta y seguir vistiendo juvenil, nuestra recomendación es que te decidas por un ‘total look denim’, como por ejemplo camisa con mangas abullonadas y minifalda en ‘A’. El toque que marca la diferencia puede ser un bolso ovalado con estampado de leopardo y sandalias ‘mules’, que los hacen perfectos para irse de ‘after work’.

8) Mini Vestido Veraniego: El mini vestido blanco es al verano lo que el minivestido negro al invierno; nos ayuda a realzar el moreno y es la base perfecta para añadir prendas y complementos en todos los colores tendencia del 2023. Combiná el tuyo con unas zapatillas blancas y un bolso de hombro naranja, color ‘trendy’ de este verano por excelencia. Para completar el estilismo de ‘celebrity’, añadile gafas de sol y una gorra en verde que aporta un toque de color.

9) Estilo Preppy: El estilo ‘preppy’ es sinónimo de vestir bien y sobre todo de vestir juvenil. Por eso es una de las opciones ¨favoritas¨para un verano en la ciudad. Elegí blusas y vestidos con cuello ‘bobo’ y mangas abullonadas y tendrás la mitad del ‘look’ hecho. Sumale un modelo de zapatillas finas si vas a hacer turismo y átate un sweater de punto fino a la cintura por si durante la noche bajan las temperaturas. Para terminar, añadí un bolsito de hombro con diseño elegante y unas gafas de sol negras. Los clásicos son tus aliados.

Ahora sigo mi recorrido por las distintas capitales del mundo de la moda, mostrándoles todas las tendencias destacadas.

Adrian Caballero

Diseñador de Alta Costura /Presidente de CIMMAR

Instagram: @adriancaballeroaltacostura

Facebook: @adriancaballeroaltacostura

Pagina Web: www.adriancaballero.com