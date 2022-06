Abel Pintos sorprendió a un cantante callejero

El cantante y compositor Abel Pintos disfruta los recitales en calle Corrientes con un absoluto sold out, pero siempre se hace tiempo para las buenas acciones.

En esta oportunidad y como suele hacer, fue un artista callejero quien contó a través de sus redes sociales que Pintos le acercó una bebida caliente al verlo cantando en plena calle en medio del frío de la ola polar que atraviese Bueno Aires.

El artista es Agustín Iturbide, quien no dudó el pedirle un recuerdo fotográfico al talentoso cantante y compartió con sus más de 30 mil seguidores , bajo el título de Anécdota del día. "Esta foto representa a este hombre en pura humildad ... Estaba tocando en Recoleta y pasó @abelpintos y me trajo un té de menta y me dijo 'Tomá, hace mucho frío para cantar'", comenzó relatando.

Y agregó: "Realmente me temblaban las piernas y le dije "ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona'". Y concluyó : "No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miró y dijo 'Obvio que sí, sonriendo'. Este hombre me hizo el día!!!".