Prohibición en la gastronomía: "Es restrictiva, afecta al trabajo y se mete con la libertad individual"

El rechazo a la iniciativa de prohibir fumar en espacios semicerrados de la gastronomía y de esparcimiento nocturno, continúa sumando rechazos.

Esta vez, Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria y Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y presidente de la Cámara Gastronómica, se refirió al polémico proyecto.

En diálogo con El Marplatense, el referente gastronómico, dijo: "Básicamente lo que nosotros no acompañamos, en lo que tiene que ver con gastronomía, es que el fumador hace años que no fuma en lugares cerrados de la gastronomía. Por un lado, tenés a la persona que asocia un cigarrillo a un café; por otro a los que comen y después fuman. Que lo haga sentado o parado es indistinto, hoy el fumador fuma en la puerta del negocio sin molestar a nadie".

"Entendemos que es una medida restrictiva, no favorece al trabajo y además se mete con las libertades de las personas que no afecta a terceros, en este caso, si el lugar cuenta con la ventilación y espacios necesarios", disparó.

"Por eso decimos, que mientras no afecte el derecho de un tercero ese es el límite. La gente no debe fumar pasivamente, pero si tenés la ventilación necesaria, etcétera. No lo veo de forma negativa", concluyó.