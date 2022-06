Barrio Las Canteras: ¿La nueva Zona Roja?

Luego de que se aprobara el proyecto para trasladar la zona roja y multar desde “mil a cinco mil unidades fijas ($123,40) actualmente, de $123 mil a $617 mil) y/o arresto de cinco a treinta días para quienes demanden u ofrezcan sexo en las zonas y horarios no habilitados", comenzó el proceso de selección de la zona segura para efectuar el cambio.

Una de las posibilidades es el barrio Las Canteras, donde se indicaría la calle Centeno, esto llegó a oídos de los vecinos quienes con gran preocupación el próximo sábado harán su primera manifestación.

La presidente de la Sociedad de Fomento, Lidia Berón, le explicó a El Marplatense: “Los vecinos están muy preocupados, no estamos contra el trabajo de estas chicas. El problema es que es una zona urbanizada, no es un campo. Aquí entra en conflicto las drogas, tenemos muchos chicos que tienen adicciones y que roban lo que encuentran para poder comprar y consumir”.

Además, remarcó que “la ordenanza dice que no pueden trasladarse a un lugar con frentistas y aquí no se estaría cumpliendo” y agregó que también, en aquella zona, tienen “la escuela 44 y la escuela 87”. Asimismo, declaró: “Los que firmaron la resolución no recorrieron el barrio para afirmar semejante locura. Los predios que están desocupados tienen dueño. No se puede sacar la basura de un lado y tirarla en otro”.