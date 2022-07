Venta de autos: "Está cerrada la importación, los concesionarios no cuentan con stock"

El contexto inflacionario sumado a los cambios en el gabinete y el cepo a las importaciones, ha generado incertidumbre en la economía argentina que resultó en aumentos de precios y falta de stock de diversos productos.

En el caso de concesionarios y agencias de autos, aún no han sufrido grandes cambios, ya que "el poco stock que tienen lo manejan en pesos", por lo que a pesar de que los vehículos siguen la evolución del dólar, "va a influir tal vez en un futuro a corto plazo", comentó Carlos Freijo, titular de la Cámara de Comercio Automotor de Mar del Plata.

Sin embargo, el principal conflicto que tienen se debe al cepo a las importaciones: "No entran autopartes y repuestos. He estado hablando con gente que tiene talleres mecánicos y no se consiguen un juego de aros o un guardabarro, capó", manifestó.

"Los autos están parados por falta de partes mecánicas que no se pueden reemplazar por otras cosas. Hoy la mecánica moderna realmente exige que sean repuestos originales, los alternativos no funcionan en la mayoría de los casos", agregó.

En el caso de los vehículos usados, el movimiento depende de la oferta de 0km que haya en el país: "La mayoría de los casos cuando sale un vehículo nuevo a la calle, seguramente se liberó un usado más. En este momento el circuito del mercado está en base a los usados que se van permutando", explicó.

Por lo que recomendó esperar, ya que "está cerrada la importación, los concesionarios no cuentan con stock de 0km y los precios tal vez se van a modificar".

Los concesionarios "no se animan a dar un precio o comprometerse con entregar un 0km porque no se sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir con los precios. Lo mismo ocurre con el mercado de usados, en este momento hay agencias que prefieren no vender y esperar a ver qué sucede", finalizó.