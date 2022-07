Reconocimiento facial: "La oposición sigue poniendo trabas"

Desde hace dos meses en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el bloque de concejales del Frente de Todos mantiene frenado el expediente que permite la implementación de un sistema de reconocimiento facial de prófugos, ladrones, asesinos o violadores. El proyecto impulsado por el gobierno local tiene como objetivo combatir el delito en Mar del Plata.

Tal como adelantó El Marplatense, un reciente informe elaborado por el Ejecutivo comunal que defiende la utilización de esta herramienta tecnológica en las calles marplatenses. La documentación oficial fue rubricada por el secretario de Seguridad del municipio, Martín Ferlauto, y fue elevado al cuerpo legislativo. En la pasada reunión de la comisión de Legislación del HCD, los ediles decidieron citar al funcionario municipal.

En las últimas horas, el presidente del bloque de concejales de Vamos Juntos, Agustín Neme, le apuntó a la oposición por las demoras en la aprobación del expediente.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, el edil del intendente Guillermo Montenegro sostuvo que "el sistema de reconocimiento facial de prófugos es una herramienta que permite encontrar delincuentes buscados por la justicia. Junto al intendente Montenegro queremos incorporar esta tecnología para mejorar la seguridad en nuestra ciudad".

Y remarcó que "lamentamos que la oposición siga poniendo trabas en algo tan importante como es la seguridad de todos los marplatenses y batanenses".

Por su parte, el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, afirmó que "estamos a favor el uso de la tecnología para la seguridad y que lo hagan transparente mediante una licitación pública. Pero salvo en lo mediático, el oficialismo sigue sin presentar un proyecto serio que abra ese camino y contemple todos los reparos".

Luego de que el tratamiento del proyecto se frenara el expediente en el Concejo Deliberante en el pasado mes de mayo, el intendente Guillermo Montenegro ratificó su decisión de “insistir” en la implementación de un sistema de reconocimiento facial en el distrito de General Pueyrredon, con la intención de generar “una ciudad más moderna, segura y ordenada”.

A través de las redes sociales, el jefe comunal manifestó su rotundo apoyo a este tipo de herramientas tecnológicas de monitoreo que se aplica en otras partes del mundo y remarcó las ventajas que aporta la tecnología para combatir la inseguridad. “Vamos a insistir con el reconocimiento facial”, afirmó Montenegro y rechazó los cuestionamientos por parte de los concejales del Frente de Todos.

Mientra tanto, el senador provincial de Juntos, Alejandro Rabinovich, manifestó que "los mismos hace un par de meses decían que lo que quería hacer Montenegro con el reconocimiento facial era espiar a los vecinos, ahora están de acuerdo en implementar esta tecnología. También, los concejales del FdT en octubre de 2021 pidieron la emergencia en seguridad, con el objetivo de que el Municipio pudiera adquirir bienes y servicios de forma directa y rápida, y ahora dicen que quieren ir por licitación, lo cual implicaría derogar la ordenanza que ellos mismos propusieron”.

Al respecto, el legislador por la quinta sección dijo que “no tendríamos problema en hacerlo por licitación. Vamos a hacerlo con el marco legal que corresponda. Pero que se pongan de acuerdo”.

Asimismo, señaló que “ellos viven diciendo que no a todo, por las dudas. Siempre, ante cualquier propuesta nuestra dicen que no. Siguen poniendo palos en la rueda y no piensan en las necesidades de los vecinos. Con la Zona Roja también se opusieron y ahora no pueden ni cruzarse con los vecinos".

Rabinovich explicó que el objetivo principal del uso del reconocimiento facial es “encontrar delincuentes, niños perdidos, adultos mayores, o personas con enfermedades mentales, y siempre con una orden judicial previa” y así “seguir incorporando herramientas para contribuir a la seguridad y brindar soluciones a las necesidades de las personas que viven en General Pueyrredon”, sostuvo.

“Lo que queremos es solucionar los problemas de los vecinos. Bienvenida sea cualquier solución que propongan en este sentido. Nosotros estamos para escuchar”, concluyó.