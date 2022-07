El INADI comunicó que recibió la denuncia de una mujer que planteó que su hija recibió "discriminación en el en el centro de especialidades médicas ambulatorias de gestión municipal CEMA, por ser gitana".

Luego de esto, desde la Asociación Civil Marea y junto a la familia de la niña, este miércoles se manifestaron frente a las puertas del centro de salud municipal y la madre de la menor, junto a la presidenta de diga organización, Jessica Santivecchi, dialogaron con este medio.

Santivecchi comentó a El Marplatense: “Estamos acompañando a la comunidad gitana y a una de las familias de dicha comunidad para realizar la denuncia en el INADI luego que desde el CEMA no se le hicieron estudios, fue estigmatizada una menor. Luego de que ocurrió esto pidieron la historia clínica, que es una copia fiel de este espacio de salud Municipal, firmada por la directora y está repleta de estigmatizaciones en alusión a que la mamá miente y es gitana”.

Asimismo, comentó que desde el INADI “están realizando los procesos administrativos y esperamos que el CEMA pida disculpas y que hagan capacitaciones con todo el personal”. Además, articularon “con el Servicio Provincial de la Niñez que se comunicó con la Secretaría de salud y de la niñez municipal para que tomen cartas en el asunto. Nos comunicamos con el Intendente y la propia Secretaria de Salud para que se hagan cargo de lo ocurrido”.

Por su parte, Rosa, la madre de la niña explicó: “Cuando llegué me atendió muy mal la oftalmóloga, no me hablaba a mí. La historia clínica estaba repleta de cosas que nos hicieron daño. Nos sentimos discriminados por ser gitanos y queremos que nos atiendan como seres humanos. Ahora la atenderemos en el Materno Infantil para poder realizarle los estudios que corresponden”.